MRPiPS skieruje projekt ustawy likwidującej bezpłatne staże do konsultacji

Projekt ustawy o likwidacji bezpłatnych staży zostanie w przyszłym tygodniu skierowany do szerokich konsultacji – poinformowała PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Obecne przepisy dopuszczają bardzo różnorodne sposoby organizacji staży i praktyk. Według ministerstwa pracy rozproszone i niejednorodne prawodawstwo w tym zakresie skutkuje brakiem jednolitych standardów. Dlatego resort chce uregulowania pracy stażystów.

Jak wskazała Dziemanowicz-Bąk, resort chce dać możliwość wyrażenia swojej opinii każdej ze strony. Podkreśliła, że projekt rozpoczął bieg legislacyjny, a resortowi zależy nie tylko na wysłuchaniu głosów związków zawodowych i pracodawców, ale także organizacji młodzieżowych. Konsultacje potrwają miesiąc.

Regulacja, nad którą pracuje MRPiPS, uchyla obowiązującą ustawę o praktykach absolwenckich. W założeniach projektu opublikowanych jesienią 2025 r. wskazano, że organizator stażu będzie zobowiązany do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów, ustalanego w wysokości minimalnej równej 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jednocześnie wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ponadto stażysta miałby prawo do jednego dnia wolnego za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych trzech miesięcy i do dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych trzech miesięcy. W projekcie przewidziano też określenie maksymalnego okresu trwania stażu do sześciu miesięcy.

Według badania przeprowadzonego w 2023 r. na zlecenie MRPiPS ponad jedna trzecia pracodawców deklarujących, że oferują praktyki, realizuje je tylko w formie bezpłatnej, a kolejne niespełna 20 proc. oferuje odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert.

Pracodawcy oferujący odpłatne praktyki w większości wypłacali wynagrodzenie poniżej 1800 zł. Około 20 proc. osób młodych biorących udział w badaniu skorzystało z nieobowiązkowych praktyk i staży w trakcie nauki lub studiów, a niespełna 18 proc. skorzystało z tych form po zakończeniu edukacji.

