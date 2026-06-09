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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 15:09

MRPiPS: w maju stopa bezrobocia spadła do 5,9 proc. „Wyniki w Polsce są lepsze od średniej UE”

Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To spadek w porównaniu z kwietniem.

Według szacunków MRPiPS stopa bezrobocia obniżyła się z 6 proc. w kwietniu do 5,9 proc. w maju. W urzędach pracy zarejestrowanych było 917 tys. bezrobotnych – o 17 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (3,8 proc.), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (9,4 proc.). Na uwagę zasługują również bardzo niskie wskaźniki w Poznaniu (1,6 proc.) i Warszawie (1,7 proc.).

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Według prognoz ministerstwa kolejne miesiące powinny przynosić dalszy spadek bezrobocia ze względu na sprzyjające perspektywy wzrostu gospodarczego.

Przedstawiciele resortu przypomnieli jednocześnie, że według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3 proc. To drugi najlepszy wynik w Unii Europejskiej – niższy odnotowano jedynie w Bułgarii. Średnia unijna jest natomiast dwukrotnie wyższa i wynosi 6 proc.

Wyniki Polski pozostają więc wyraźnie lepsze od unijnej średniej” – podkreślają przedstawiciele ministerstwa.

Źródło: PAP, XYZ

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Na zdjęciu Wojewódzki Urząd Pracy przy ulicy Chłodnej w Warszawie
W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917 tys. osób.
Fot. PAP/ Albert Zawada
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