Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 09:56

MZ: 16 nowych terapii na liście refundacyjnej od 1 kwietnia

Szesnaście nowych terapii, w tym czternaście onkologicznych i dwie nieonkologiczne, znajdzie się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia – poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich – dodała.

Wiceminister zdrowia powiedziała, że piętnaście nowych terapii będzie dostępnych w programach lekowych, a jedna w aptece.

Poinformowała, że podjęto 243 decyzje o kontynuacji refundacji.

Lista refundacyjna jest aktualizowana co dwa miesiące. Znajdują się na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ lub otrzymuje je bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

MZ chce, aby polskie leki miały pierwszeństwo wpisania na listę refundacyjną

Dyrektor departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ Mateusz Oczkowski powiedział, że MZ chce m.in., aby polskie leki miały pierwszeństwo obejmowania refundacją, gdy lek oryginalny utraci wszystkie okresy ochronne.

Kolejne ze zmian dotyczą m.in. zwiększenia dopłat w ramach refundacji do leków całkowicie produkowanych w Polsce.

Proponowane rozwiązania dotyczą zmian w ustawie refundacyjnej.

Polecamy: Ozempic i Mounjaro jak nowa Viagra? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość

Źródło: PAP. Planujemy rozbudowę tematu

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026