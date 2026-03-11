MZ: 16 nowych terapii na liście refundacyjnej od 1 kwietnia

Szesnaście nowych terapii, w tym czternaście onkologicznych i dwie nieonkologiczne, znajdzie się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia – poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich – dodała.

Wiceminister zdrowia powiedziała, że piętnaście nowych terapii będzie dostępnych w programach lekowych, a jedna w aptece.

Poinformowała, że podjęto 243 decyzje o kontynuacji refundacji.

Lista refundacyjna jest aktualizowana co dwa miesiące. Znajdują się na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ lub otrzymuje je bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

MZ chce, aby polskie leki miały pierwszeństwo wpisania na listę refundacyjną

Dyrektor departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ Mateusz Oczkowski powiedział, że MZ chce m.in., aby polskie leki miały pierwszeństwo obejmowania refundacją, gdy lek oryginalny utraci wszystkie okresy ochronne.

Kolejne ze zmian dotyczą m.in. zwiększenia dopłat w ramach refundacji do leków całkowicie produkowanych w Polsce.

Proponowane rozwiązania dotyczą zmian w ustawie refundacyjnej.

