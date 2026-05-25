MZ proponuje zmiany w CER. NFZ może zyskać prawo do karania szpitali

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków – przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.

Nowy system, czyli Centralna Elektroniczna Rejestracja (CER), ma ruszyć 1 lipca 2026 r. Zasadnicze zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia MZ wynikają z rozwiązań wprowadzonych – ustawą z 26 września 2025 r., która wprowadziła nowy, scentralizowany system rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w dniu zgłoszenia, trafią do jednej, ogólnopolskiej listy oczekujących. Ponadto „warunkiem działania CER jest wykonywanie przez wszystkich świadczeniodawców obowiązków w zakresie udostępnienia harmonogramów przyjęć, ich aktualizacji i umożliwienia pacjentom umawiania terminów z wykorzystaniem CER” – podał resort zdrowia w uzasadnieniu projektu.

W przypadku niedopełnienia obowiązku przez placówki medyczne NFZ będzie miał możliwość nałożenia kar na nie. Ta będzie mogła zostać zastosowana natychmiast po otrzymaniu od CeZ potwierdzenia o złamaniu przepisów, a także NFZ będzie mógł wstrzymać płatności tym placówkom, które nie udostępniają i nie aktualizują w systemie swoich grafików przyjęć oraz wolnych terminów.

Jak podał resort w uzasadnieniu, projektowane zmiany nie wymagają wprowadzenia przepisów przejściowych. Mają one charakter porządkujący i będą stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

