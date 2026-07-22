Na rynku nieruchomości komercyjnych wzrost transakcji o 77 proc. Najlepszy wynik od 2018

W pierwszej połowie 2026 r. łączna wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych to ponad 3 mld euro. To najlepszy wynik od 2018 r. i wzrost w porównaniu z 2025 r. o 77 proc.

Pierwsze sześć miesięcy 2026 okazały się najlepsze dla nieruchomości komercyjnych od 2018 r. Fot. Zurkowski M/Andia/Universal Images Group via Getty Image

Według Knight Frank szczególnie mocny był drugi kwartał 2026 r. To wtedy zrealizowano transakcje o wartości prawie 2 mld euro, czyli prawie dwa razy tyle co od stycznia do końca marca.

Eksperci uważają, że rynek wszedł w fazę wzmożonej aktywności wszystkich głównych sektorów. Zdaniem Knight Frank duża liczba transakcji pokazuje, że ich wolumen w 2026 r. może przekroczyć aż 6 mld euro.

Największy udział w wolumenie inwestycyjnym w pierwszej połowie roku miał sektor handlowy (34 proc. transakcji). Na te wyniki wpłynęły takie transakcje jak sprzedaż 70 proc. udziałów w centrum handlowym Poznania oraz portfeli parków handlowych Vendo i Auchan. Drugim sektorem są nieruchomości magazynowe (26 proc.), a trzecim – biurowe (20 proc.). Mocno rósł też sektor living, którego udział zwiększył się do 19 proc. za sprawą transakcji sprzedaży portfela Resi4Rent.

W pierwszej połowie 2026 r. wolumen inwestycyjny na rynku biurowym osiągnął 594 mln euro (wzrost o 35 proc. w porównaniu z 2025 r.). Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym wyniosła za to prawie 782 mln euro. To wzrost o 13 proc. r/r oraz najlepszy wynik od 2021 r.

Knight Frank to międzynarodowa firma doradcza działająca na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, obecna w kilkudziesięciu krajach na świecie. Zajmuje się m.in. wyceną nieruchomości, doradztwem inwestycyjnym, analizami rynkowymi oraz pośrednictwem w transakcjach najmu i sprzedaży powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i mieszkaniowych. W Polsce firma regularnie publikuje raporty dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych.