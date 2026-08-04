Nadzwyczajny szczyt UE w sprawie migracji. "Polska za wzmocnieniem ochrony granic"

Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych UE i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu – poinformowało we wtorek MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu unijnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przedstawiciele MSWiA przekazali, że Polska jest za wzmocnieniem ochrony granic krajów wspólnoty. Fot. Marcos Moreno/Anadolu via Getty Images

Nadzwyczajne posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej Ceucie. Polskę podczas wideokonferencji reprezentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Jak przekazało MSWiA, Duszczyk podczas obrad podkreślił, że skuteczna ochrona granic zewnętrznych powinna pozostać priorytetem Unii Europejskiej, a nielegalny wjazd na jej terytorium nie powinien prowadzić do uzyskania prawa pobytu ani możliwości pozostania na stałe. Przedstawił również polskie doświadczenia związane z przeciwdziałaniem instrumentalizacji migracji na granicy z Białorusią.

„Polska z zadowoleniem przyjmuje podzielanie punktu widzenia na migracje przez coraz większą liczbę państw członkowskich. Migracje muszą podlegać pełnej kontroli. Tylko wtedy nie będą mogły być wykorzystywane przeciwko wartościom, które przyświecają UE” – zacytowano w komunikacie stanowisko strony polskiej.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady JHA zostało zwołane po apelu przywódców 22 państw UE, którzy w sobotnim liście do instytucji unijnych wezwali do pilnej, skoordynowanej reakcji na wydarzenia w Ceucie. Wśród sygnatariuszy dokumentu był premier Donald Tusk.

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Kraje UE chcą zmian w przepisach o migracji. Możliwe przyspieszenie procedur powrotowych

Według MSWiA uczestnicy spotkania zgodzili się, że migracja jest wyzwaniem bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem Unii Europejskiej. Wśród głównych kierunków działań wskazano konieczność utrzymania pełnej kontroli nad granicami zewnętrznymi, zwiększenie wsparcia z budżetu UE na politykę migracyjną – w tym na budowę fizycznych zabezpieczeń granic – oraz przyspieszenie procedur powrotowych i deportacji osób nieuprawnionych do pobytu na terytorium Wspólnoty.

Polska przedstawiła podczas obrad rozwiązania wdrożone w odpowiedzi na presję migracyjną na granicy z Białorusią. Jak podało MSWiA, obejmują one m.in. rozbudowę zabezpieczeń granicy oraz możliwość czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Resort ocenił, że sytuacja w Ceucie pokazuje, iż utrzymanie nieograniczonego dostępu do procedury azylowej może być niemożliwe w warunkach zagrożeń związanych z wykorzystywaniem migracji jako narzędzia presji. Polska opowiedziała się również za szybkim wdrażaniem ustaleń Deklaracji z Kiszyniowa oraz zadeklarowała pełną solidarność z Hiszpanią w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.

Źródło: PAP