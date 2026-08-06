Najważniejsze wydarzenia 6 sierpnia 2026

Kategorie artykułu: Biznes Trzy momenty, w których firma płaci za brak polisy Śmierć pracownika, jego wypadek albo długa choroba - każde z tych zdarzeń uruchamia w firmie inny mechanizm kosztowy, prawny i organizacyjny. Ubezpieczenie grupowe w każdym z tych momentów działa…

Kategorie artykułu: Świat Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału,…