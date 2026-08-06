06.08.2026 06:34
Najważniejsze wydarzenia 6 sierpnia 2026
O godz. 10 na terenie Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja poświęcona OKI, czyli nowemu produktowi inwestycyjnemu stworzonemu przez Ministerstwo Finansów.
O godz. 17.30 odbędzie się uroczystość z okazji rocznicy zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Karol Nawrocki zamierza wygłosić przemówienie.
Poznamy wyniki finansowe wielu spółek. Największą z nich jest PKN Orlen. Na godz. 18 zapowiedziano konferencję prasową prezesa grupy.