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06.08.2026 06:34

Najważniejsze wydarzenia 6 sierpnia 2026

O godz. 10 na terenie Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja poświęcona OKI, czyli nowemu produktowi inwestycyjnemu stworzonemu przez Ministerstwo Finansów. 

O godz. 17.30 odbędzie się uroczystość z okazji rocznicy zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Karol Nawrocki zamierza wygłosić przemówienie.

Poznamy wyniki finansowe wielu spółek. Największą z nich jest PKN Orlen. Na godz. 18 zapowiedziano konferencję prasową prezesa grupy.

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