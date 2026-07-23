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23.07.2026 07:12

Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych trafi do podpisu prezydenta

Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). Teraz akt trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Banknot 200 zł (PLN)
Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Teraz akt trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nowe przepisy zakładają, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a oszczędnościowe do kwoty 25 tys. zł.

Tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, został wprowadzony w Polsce w 2002 r., kiedy ministrem finansów był Marek Belka. Podatek obejmuje dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych. Jego stawka wynosi 19 proc.

Senat przyjął ustawę o OKI bez poprawek

Za przyjęciem ustawy o OKI głosowało 60 senatorów, 23 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Senat odrzucił jednocześnie poprawki senatorów PiS, które miały na celu usunięcie zwolnienia podatkowego w ramach OKI dla lokat bankowych.

Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli zdecyduje się on ją podpisać, nowe przepisy wejdą w życie. OKI mają być dostępne od 1 stycznia 2027 r.

Nowe rozwiązanie ma napędzić inwestycje

Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

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Źródło: PAP

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