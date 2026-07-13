Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.07.2026
NEWSROOM XYZ
13.07.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 13 lipca 2026 r.

O 10:30 dowiemy się, w którym polskim mieście siedzibę będzie mieć centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystąpi premier, a w wydarzeniu udział wezmą także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher. O tę inwestycję przez wiele miesięcy walczyło siedem miast. Oto jak przebiegał kosmiczny wyścig miast i kto jest faworytem.

Tuż po wydarzeniu premier wyleci do Paryża, gdzie rozpocznie dwudniową wizytę. Dziś weźmie udział w spotkaniu liderów państw tzw. Koalicji Chętnych – krajów zaangażowanych we wspieranie Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć możliwych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego oraz zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. We wtorek, na zaproszenie prezydenta Francji, premier będzie obserwował paradę wojskową podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji – Dnia Bastylii.

O godz. 11 w Rożnowie w woj. małopolskim ogłoszona zostanie inwestycja w wielkoskalowy magazyn energii realizowana przez Grupę Tauron. Podpisany zostanie także list intencyjny z Ministerstwem Energii, wyznaczający kierunki współpracy w zakresie przygotowania rozwiązań regulacyjnych, finansowych, organizacyjnych i systemowych wspierających rozwój wielkoskalowych magazynów energii. W spotkaniu, oprócz Miłosza Motyki, ministra energii, i Grzegorza Lota, prezesa Tauronu, udział weźmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE, w tym Radosław Sikorski. Mają zatwierdzić 21. pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący zakaz wjazdu do UE dla osób walczących w Ukrainie, sankcje wobec patriarchy Cyryla oraz kwestie limitu ceny rosyjskiej ropy. Ministrowie będą też rozmawiać z szefem ukraińskiej dyplomacji. W agendzie jest również sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Polecamy też: Będą nowe sankcje USA na Rosję. Senatorowie porozumieli się z Donaldem Trumpem

Może zainteresować Cię również
Lhasa, tu bogowie mówią już po mandaryńsku
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie…
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rosyjskie auta są chińskie? Jak Chiny przejęły rynek motoryzacyjny Rosji
Chiński przemysł motoryzacyjny powstał dzięki inżynierom z pierwszej fabryki samochodów w Rosji. Dziś dawny uczeń nie tylko przerósł mistrza, ale zagraża jego egzystencji.
11.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto dostarczy szybkie pociągi PKP Intercity? To prestiżowa pułapka dla polskich producentów
Tylko jedna firma z Polski chce budować pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity. Eksperci wskazują jednak, że udział w przetargu byłby dla krajowych producentów bardziej ruchem wizerunkowym niż…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys klimatyczny w Afryce uderza w Europę. To dopiero początek
W minionych dwóch latach najpierw susza wypaliła pola kukurydzy od Namibii, przez Zambię po Malawi, przynosząc głód i paraliż energetyczny. Później pas subsaharyjski zalały nawałnice. Meteorolodzy…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma IT wystrzeliła na boomie AI. Euvic pcha Senetic do miliarda
Po dołączeniu do giełdowego holdingu Euvic Senetic przyspieszył ekspansję i może zrealizować wieloletni plan przychodowy już w tym roku. Firma rośnie w tempie ok. 50 proc., bo wcześniej zbudowała…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Lhasa. Jak Chiny zmieniają Tybet i jego stolicę
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie…
11.07.2026