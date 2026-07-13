Najważniejsze wydarzenia 13 lipca 2026 r.

O 10:30 dowiemy się, w którym polskim mieście siedzibę będzie mieć centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystąpi premier, a w wydarzeniu udział wezmą także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher. O tę inwestycję przez wiele miesięcy walczyło siedem miast. Oto jak przebiegał kosmiczny wyścig miast i kto jest faworytem.

Tuż po wydarzeniu premier wyleci do Paryża, gdzie rozpocznie dwudniową wizytę. Dziś weźmie udział w spotkaniu liderów państw tzw. Koalicji Chętnych – krajów zaangażowanych we wspieranie Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć możliwych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego oraz zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. We wtorek, na zaproszenie prezydenta Francji, premier będzie obserwował paradę wojskową podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji – Dnia Bastylii.

O godz. 11 w Rożnowie w woj. małopolskim ogłoszona zostanie inwestycja w wielkoskalowy magazyn energii realizowana przez Grupę Tauron. Podpisany zostanie także list intencyjny z Ministerstwem Energii, wyznaczający kierunki współpracy w zakresie przygotowania rozwiązań regulacyjnych, finansowych, organizacyjnych i systemowych wspierających rozwój wielkoskalowych magazynów energii. W spotkaniu, oprócz Miłosza Motyki, ministra energii, i Grzegorza Lota, prezesa Tauronu, udział weźmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE, w tym Radosław Sikorski. Mają zatwierdzić 21. pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący zakaz wjazdu do UE dla osób walczących w Ukrainie, sankcje wobec patriarchy Cyryla oraz kwestie limitu ceny rosyjskiej ropy. Ministrowie będą też rozmawiać z szefem ukraińskiej dyplomacji. W agendzie jest również sytuacja na Bliskim Wschodzie.

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