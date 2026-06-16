16.06.2026 06:34
Najważniejsze wydarzenia 16 czerwca 2026 r.
Rano odbędzie się specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, prowadzone przez premiera Donalda Tuska. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, by omówić gwarancje – finansowe, infrastrukturalne i logistyczne – dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
Na posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się dziś m.in. projektem ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych (windfall tax)
We francuskim Evian-les-Bains trwa szczyt grupy G7. Według mediów, we wtorek ma odbyć się spotkanie robocze Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.