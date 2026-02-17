Najważniejsze wydarzenia 17 lutego 2026 r.

Rząd rozpatrzy dziś propozycję nowelizacji Kodeksu pracy, która zakłada m.in. uproszczenie i doprecyzowanie definicji mobbingu.

W Genewie rozpocznie się dziś dwudniowa runda rozmów Ukraina-Rosja-USA w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Ministrowie finansów krajów UE spotkają się w Brukseli w związku z Radą do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Spodziewane jest przyjęcie polskiego planu dotyczącego programu pożyczek na obronność SAFE. O programie pisaliśmy na przykład tu.

Dziś w tradycyjnym chińskim kalendarzu księżycowo-słonecznym zaczyna się Nowy Rok, będzie to Rok Ognistego Konia. To największe chińskie święto. Polecamy tekst, jak chiński rząd zachęca obywateli do zwiększonej konsumpcji w tym czasie.