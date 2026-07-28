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28.07.2026 06:35

Najważniejsze wydarzenia 28 lipca 2026 r.

Dziś zbiera się Rada Ministrów. Jednym z punktów zaplanowanego na godz. 12 posiedzenia rządu jest projekt noweli o ewidencji ludności.

Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. Został on wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja.

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego.

Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
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