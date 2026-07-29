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NEWSROOM XYZ
29.07.2026 06:33

Najważniejsze wydarzenia 29 lipca 2026 r.

O godz. 10 rozpocznie się ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Sejmu. Potrwa do piątku. Posłowie zajmą się chociażby darmowym e-dziennikiem dla szkół, kolejnymi ustawami deregulacyjnymi czy przyjmą ślubowanie nowej Rzeczniczki Praw Obywatelskich.

O godz. 13 odbędzie się otwarcie największego tunelu aerodynamicznego Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. Inwestycja w tunel T-3 Łukasiewicz – ILOT pochłonęła 105 mln zł.

Kolejny dzień raportów finansowych za I półrocze br. Poznamy wyniki mBanku i Grupy Kęty. W Stanach Zjednoczonych wyniki finansowe opublikują z kolei Meta, Microsoft i Procter & Gamble.

Wieczorem odbędą się mecze rewanżowe 2. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. O godz. 19 z Aarhus GF zmierzy się Lech Poznań (pierwszy mecz polska drużyna wygrała 4:1), a o godz. 20 z Fenerbahce SK zmierzy się Górnik Zabrze (w pierwszym meczu polska ekipa przegrała 0:1).

O godz. 20 amerykański FOMC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada utrzymanie dotychczasowego poziomu 3,50–3,75 proc. obowiązującego od grudnia 2025 r. Wielu analityków sygnalizuje jednak, że Komitet może zaskoczyć i podnieść stopy.

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