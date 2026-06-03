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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 06:38

Najważniejsze wydarzenia 3 czerwca 2026 r.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyznaczy 10 oficerów na kluczowe stanowiska w Wojsku Polskim.

Trzeci dzień XVI Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), który odbywa się w Sopocie. Tematami przewodnimi wydarzenia są bezpieczeństwo i konkurencyjność. W środę zaplanowano ponad 20 debat poświęconych finansom, bezpieczeństwu sektora finansowego oraz sztucznej inteligencji. 

Sąd UE w Luksemburgu ogłosi dziś wyrok w sprawie skargi koncernu Meta przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącej stosowania aktu o rynkach cyfrowych (DMA). W 2023 r. Komisja uznała największe platformy internetowe – m.in. Alphabet, Amazon, Apple, Meta i Microsoft – za tzw. „strażników dostępu” (gatekeepers), czyli podmioty posiadające szczególną pozycję rynkową.

Najważniejsze wydarzenia 2 czerwca 2026 r.
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