Najważniejsze wydarzenia 30 czerwca 2026 r.

Kategorie artykułu: Świat 22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy…