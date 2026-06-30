30.06.2026 06:34
Najważniejsze wydarzenia 30 czerwca 2026 r.
We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w czerwcu. W maju inflacja wyniosła 3,1 proc.
O 10 rozpocznie się konferencja prasowa „mObywatel na każdym etapie edukacji. mDyplom w telefonie”.
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa w stolicy Kataru, Dosze, na prośbę Iranu mają się odbyć dwustronne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Informacjom tym zaprzeczył wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Gharibabadi.
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