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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 07:09

Iran miał wstrzymać rozmowy z USA. Oba kraje oskarżają się o niedotrzymanie porozumienia

Irańczycy nie wzięli udziału w rozmowach na szczeblu technicznym w niedzielę – podała irańska państwowa telewizja. Po wymianie ognia Waszyngton i Teheran oskarżają się o odchodzenie od zapisów wstępnego porozumienia pokojowego.

Powodem niestawienia się na niedzielnych rozmowach był piątkowy atak Stanów Zjednoczonych. Irańczycy oskarżają Waszyngton o odchodzenie od wstępnego porozumienia pokojowego.

Takie same oskarżenia wysuwa jednak wobec Teheranu amerykańska administracja.

W czwartek irański dron uderzył w statek z Singapuru płynący cieśniną Ormuz. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę atak na „miejsca składowania przez Iran pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe”. W sobotę rano Iran poinformował o odwetowym uderzeniu w cele powiązane z amerykańską armią.

Przeczytaj też: Pokój na Bliskim Wschodzie znów niepewny. Iran i USA wymieniają ciosy, Hezbollah grozi

Także w sobotę niezidentyfikowany pocisk trafił w tankowiec w cieśninie Ormuz. Z kolei w niedzielę Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła „całkowitym wstrzymaniem” rozmów z USA. Tego samego dnia serwis Axios podał jednak, że Waszyngton i Teheran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w Katarze.

Warunki wstępnego porozumienia USA–Iran

W nocy z 17 na 18 czerwca Donald Trump oficjalnie podpisał wstępne porozumienie pokojowe – Memorandum of Understanding – z Iranem.

Dokument zakłada zniesienie wszystkich sankcji wobec Iranu, odblokowanie zamrożonych irańskich pieniędzy oraz zniesienie blokady irańskich portów przez US Navy. Ponadto Stany Zjednoczone zobowiązały się do przeznaczenia 300 mld dolarów na odbudowę Iranu i wycofania wojsk z „okolicznych obszarów”. Dokument zostawia też możliwość pobierania przez Teheran opłat za żeglugę przez cieśninę Ormuz.

W zamian Iran zapewnił, że nigdy nie wyprodukuje broni nuklearnej i że w ciągu 30 dni przywróci pełną żeglugę w cieśninie Ormuz.

Przeczytaj więcej: Chwiejne porozumienie USA-Iran. „Donald Trump osiągnie tylko jeden cel i to ogromnym kosztem"

Źródło: PAP, XYZ

Flagi USA i Iranu
Irańczycy nie wzięli udziału w rozmowach na szczeblu technicznym w niedzielę.
Fot. Getty Images
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