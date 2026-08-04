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04.08.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 4 sierpnia 2026 r.

Dziś w południe zbiera się rząd, który zajmie się m.in. projektem ustawy o środkach ograniczających, czyli o sankcjach międzynarodowych. Rada Ministrów zajmie się też nowelizacją Prawa farmaceutycznego, która wprowadza zmiany w obowiązującym zakazie reklamy aptek; jest on bowiem niezgodny z prawem unijnym. Ponadto ministrowie mają pracować nad propozycjami tzw. ustaw deregulacyjnych.

Dziś odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej poświęcone wydarzeniom w Ceucie – hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.

Polecamy: Ceuta jak Lampedusa. Czy na południowej granicy Europy właśnie rodzi się nowy kryzys migracyjny?

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