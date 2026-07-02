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NEWSROOM XYZ
02.07.2026 09:39

Największa grupa medialna w Finlandii przejmuje Fluentbe. I wchodzi na polski rynek

Fińska grupa medialna Sanoma przejęła Fluentbe – polską platformę wykorzystującą AI do nauki języków. Zespół Fluentbe ma dalej działać, ale w ramach grupy.

Sanoma przejęła od założycieli i pozostałych udziałowców polską platformę do nauki języków obcych online – Fluentbe” – czytamy w komunikacie fińskiej grupy medialnej.

Dla Finów oznacza to wejście na polski rynek, ale też rozszerzenie oferty spółki Sanoma Learning oraz rozwój zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji.

Przedstawiciele Sanomy chwalą „sprawdzony model korepetycji Fluentbe oparty na sztucznej inteligencji”, który w 2025 r. zapewnił polskiej firmie 6 mln euro przychodów, 40 tys. klientów i 600 korepetytorów.

Fluentbe, czyli szkołę językową online, założyli w 2015 r. Miłosz Ryniecki i Jacek Perkowski. Pierwszych klientów pozyskali… nie mając jeszcze nawet zatrudnionego lektora. Teraz rozwijają dwa produkty AI – Smart Learning oraz Kaię, czyli lekcje prowadzone w całości przez sztuczną inteligencję.

Zespół Fluentbe – wraz z kierownictwem – będzie dalej działał, ale od teraz w ramach Sanoma Learning.

O historii, rozwoju i planach Fluentbe pisaliśmy niedawno w XYZ.

Fluentbe i AI w nauce języków. Kaja rośnie, ale nie zastąpi lektorów
Miłosz Ryniecki, Jacek Perkowski (po prawej), założyciele szkoły językowej online Fluentbe.
Miłosz Ryniecki i Jacek Perkowski założyli Fluentbe w 2015 r. Teraz będą dalej działać w ramach fińskiej grupy Sanoma.
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