Największy w Europie akumulator ciepła na Żeraniu osiągnął pełną wysokość

Budowany w Elektrociepłowni Żerań największy w Europie akumulator ciepła osiągnął docelową wysokość 65 metrów.

Orlen Termika podkreśla, że po ukończeniu inwestycji Żerań wyprzedzi dotychczasowego europejskiego rekordzistę – magazyn ciepła w Mannheim w Niemczech o pojemności 60 tys. metrów sześciennych. Fot. PAP/Marcin Obara

Obiekt o pojemności 61 tys. m sześc. wody ma zostać oddany do użytku we wrześniu 2027 r. i pozwoli ogrzać zimą około 75 tys. mieszkań.

Największy w Europie akumulator ciepła powstający w Elektrociepłowni Żerań osiągnął kolejny kamień milowy. Jak poinformowała w czwartek spółka Orlen Termika, zakończono montaż stalowego płaszcza zbiornika o wysokości 65 metrów, a do wykonania pozostała jedynie ostatnia obwodowa spoina. Budowa obiektu rozpoczęła się we wrześniu 2025 r., a jego uruchomienie planowane jest na wrzesień 2027 r.

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Po zakończeniu montażu konstrukcji wykonano komplet wymaganych badań, w tym badania ultradźwiękowe mające wykryć ewentualne nieszczelności. Kolejnym etapem będzie próbne napełnienie zbiornika wodą, testy szczelności oraz kontrola osiadania konstrukcji. Docelowe napełnianie będzie prowadzone stopniowo i potrwa około miesiąca – po każdym etapie zalewania przewidziano kilkudniową obserwację obiektu.

Akumulator pomieści 61 tys. metrów sześciennych wody, co odpowiada pojemności 24 basenów olimpijskich. Woda będzie ogrzewana do temperatury 98 st. C, a magazyn energii zgromadzi blisko 10 TJ energii cieplnej. Pozwoli to dostarczać do warszawskiej sieci ciepłowniczej moc około 230 MWt, co wystarczy do ogrzania około 75 tys. mieszkań w okresie zimowym.

Budowa akumulatora ciepła jest elementem rozwoju Elektrociepłowni Żerań po uruchomieniu bloku gazowo-parowego. Magazyn pozwoli gromadzić nadwyżki ciepła wytwarzanego przez blok, dzięki czemu produkcja energii elektrycznej będzie mogła zostać uniezależniona od bieżącego zapotrzebowania na ciepło w warszawskiej sieci. W okresach przejściowych zgromadzona energia umożliwi pokrywanie dobowych szczytów zapotrzebowania bez konieczności uruchamiania pięciu wodnych kotłów gazowych, które zastąpiły jednostki węglowe.

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Według Orlen Termika eksploatacja obiektu w latach 2028–2050 ma przynieść wymierne efekty środowiskowe. Spółka szacuje, że średniorocznie emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o około 20 tys. ton, emisja tlenków azotu o około 20 ton, a zużycie gazu spadnie o około 700 tys. GJ rocznie.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum Inżynieria Rzeszów i Energy Solutions, natomiast za budowę samego zbiornika odpowiada spółka TDCC. Projekt otrzymał blisko 129,3 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energia Plus”.

Orlen Termika podkreśla, że po ukończeniu inwestycji Żerań wyprzedzi dotychczasowego europejskiego rekordzistę – magazyn ciepła w Mannheim w Niemczech o pojemności 60 tys. metrów sześciennych.

Źródło: PAP