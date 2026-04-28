Nastroje w MŚP najgorsze od 3 lat. „Sektor wszedł w fazę przeczekiwania”

Odczyt nastrojów dla sektora MŚP spadł do najniższego poziomu od 3 lat. „Sektor MŚP wyraźnie ograniczył apetyt na rozwój i wszedł w fazę ostrożnego przeczekiwania” – ocenia prezes zarządu EFL.

Odczyt indeksu Barometru EFL dla małych i średnich przedsiębiorstw na II kw. 2026 r. wynosi 47,7 pkt. To spadek o 4,4 pkt. w ujęciu kwartalnym i najniższy odczyt od trzech lat.

Najmocniej osłabły prognozy sprzedaży – tylko 9 proc. firm liczy na jej wzrost, a 89 proc. spodziewa się braku zmian. Pogorszyły się także prognozy dotyczące płynności finansowej i korzystania z zewnętrznego finansowania.

– Sektor MŚP wyraźnie ograniczył apetyt na rozwój i wszedł w fazę ostrożnego przeczekiwania. Najmocniej wyhamowały dziś oczekiwania sprzedażowe, a to one najczęściej są pierwszym sygnałem, że firmy z większą rezerwą patrzą na najbliższe miesiące. W takich warunkach przedsiębiorcy naturalnie ostrożniej oceniają także płynność finansową i potrzebę sięgania po zewnętrzne finansowanie – tłumaczy Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Jak wskazuje, na tym tle inwestycje prezentują się relatywnie lepiej. 15 proc. firm zapowiada wzrost nakładów, 51 proc. utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie, a 34 proc. przewiduje spadek.

W podziale na wielkość firmy sytuację najgorzej oceniają firmy średnie. Dla nich wskaźnik wyniósł 46,4 pkt., podczas gdy dla małych firm wynosił 47,8 pkt., a dla mikrofirm – 48,2 pkt.