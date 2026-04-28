28.04.2026

Nastroje w MŚP najgorsze od 3 lat. „Sektor wszedł w fazę przeczekiwania”

Odczyt nastrojów dla sektora MŚP spadł do najniższego poziomu od 3 lat. „Sektor MŚP wyraźnie ograniczył apetyt na rozwój i wszedł w fazę ostrożnego przeczekiwania” – ocenia prezes zarządu EFL.

Odczyt indeksu Barometru EFL dla małych i średnich przedsiębiorstw na II kw. 2026 r. wynosi 47,7 pkt. To spadek o 4,4 pkt. w ujęciu kwartalnym i najniższy odczyt od trzech lat.

Najmocniej osłabły prognozy sprzedaży – tylko 9 proc. firm liczy na jej wzrost, a 89 proc. spodziewa się braku zmian. Pogorszyły się także prognozy dotyczące płynności finansowej i korzystania z zewnętrznego finansowania.

Polecamy też: Think Tank The Company tworzy Radę ds. MŚP

– Sektor MŚP wyraźnie ograniczył apetyt na rozwój i wszedł w fazę ostrożnego przeczekiwania. Najmocniej wyhamowały dziś oczekiwania sprzedażowe, a to one najczęściej są pierwszym sygnałem, że firmy z większą rezerwą patrzą na najbliższe miesiące. W takich warunkach przedsiębiorcy naturalnie ostrożniej oceniają także płynność finansową i potrzebę sięgania po zewnętrzne finansowanie – tłumaczy Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Jak wskazuje, na tym tle inwestycje prezentują się relatywnie lepiej. 15 proc. firm zapowiada wzrost nakładów, 51 proc. utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie, a 34 proc. przewiduje spadek.

W podziale na wielkość firmy sytuację najgorzej oceniają firmy średnie. Dla nich wskaźnik wyniósł 46,4 pkt., podczas gdy dla małych firm wynosił 47,8 pkt., a dla mikrofirm – 48,2 pkt.

AI dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Odczyt Barometru EFL dla sektora MŚP spadł do najniższego poziomu od 3 lat.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kosmiczny biznes przyspiesza
Od misji polskiego astronauty, przez wyższą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aż po zapowiedź uruchomienia u nas jej ośrodka – miniony rok był dla polskiego sektora kosmicznego przełomowy.…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Zielone ludziki w Kanadzie. Czy wexit jest blisko?
Właśnie ukazał się raport o „fejkowych” kanałach na YouTube, podsycających separatystyczne i proamerykańskie nastroje w Albercie. Premier Kanady Mark Carney odwołuje się do wojskowych sukcesów sprzed…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”
Jak sztuczna inteligencja wkroczyła do arbitrażu? Czy tradycyjne spory na sali sądowej to już przeszłosć? AI rewolucjonizuje sądownictwo.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nieruchomości komercyjne wracają do gry. Inwestorzy aktywni, ale ostrożni
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce: nastroje inwestorów, bariery oraz kluczowe trendy i perspektywy rozwoju.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.
Dziś na GPW wśród blue chipów najsłabsze było Modivo, którego kurs spadł aż o 5,5 proc. Równie źle radził sobie Mostostal. Po południu w WIG 20 rosło tylko sześć spółek, z czego jedynie Pepco o…
27.04.2026