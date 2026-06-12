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12.06.2026 16:43

Nawozy mocno drożeją. Bruksela przygotowała pakiet wsparcia dla rolników

Wojna na Bliskim Wschodzie podnosi koszty nawozów. Dlatego Bruksela przygotowała wsparcie finansowe dla rolników w wysokości 540 mln euro. Państwa członkowskie będą mogły tę pulę powiększyć.

– Dziś realizujemy nasze zobowiązanie do wsparcia rolników mierzących się z gwałtownie rosnącymi kosztami nawozów. Mogę potwierdzić, że zaproponowaliśmy pakiet wsparcia finansowego UE o wartości 540 mln euro, który państwa członkowskie będą mogły uzupełniać funduszami krajowymi, aby zmobilizować łącznie do 1,5 mld euro pomocy dla rolników – tłumaczy komisarz UE ds. rolnictwa i żywności Christophe Hansen.

Wojna na Bliskim Wschodzie i zablokowanie cieśniny Ormuz przez Iran doprowadziły bowiem do wzrostu cen nawozów. To zaś ograniczy ich użycie przez rolników, co spowoduje niższe plony i wzrost cen żywności. Dlatego Bruksela przygotowała krótkoterminową pomoc.

Dwa elementy wsparcia rolników

W najbliższych tygodniach Komisja Europejska chce uruchomić 540 mln euro wsparcia. Pula ta będzie mogła być zwiększona przez państwa członkowskie do poziomu 1,5 mld euro.

Drugim elementem są zmiany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Mają one pomóc krajom Wspólnoty umożliwić szybsze wsparcie rolników. Chodzi m.in. o możliwość wcześniejszych wypłat płatności bezpośrednich oraz elastyczność w budżetach na płatności bezpośrednie na 2027 r.

Do tego Bruksela chce stworzyć nowy instrument płynnościowy. Będzie on współfinansowany (w wys. do 65 proc.) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Państwa członkowskie będą mogły uzupełnić go finansowaniem krajowym do 200 proc. Pieniądze z niego będą wypłacane w formie ryczałtu.

Pakiet wsparcia ma być poddany pod głosowanie przez kraje UE. Jego zatwierdzenie planowane jest na lipiec 2026 r. Z kolei zmiany legislacyjne trafią do Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Import zapewnia dużą część zapotrzebowania na nawozy

30 proc. zapotrzebowania Wspólnoty na nawozy azotowe pochodzi z zagranicy. Ich produkcja to energochłonny proces, który wykorzystuje gaz ziemny zarówno jako surowiec, jak i źródło energii produkcji. Jeśli chodzi o import potasu, to zapewnia on 40 proc. zapotrzebowania Wspólnoty. Resztę zaspokaja wydobycie tego surowca w UE.

Najbardziej kraje UE uzależnione są od nawozów fosforowych. UE potrzebuje bowiem sprowadzić 70 proc. zapotrzebowania.

Ko,Unia rozważa zniesienie podatku węglowego CBAM na nawozy z zagranicy
unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Komisja Europejska szykuje pakiet wsparcia dla rolników, którzy zmagają się z wysokimi kosztami nawozów. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
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