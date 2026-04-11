Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.04.2026
NEWSROOM XYZ
11.04.2026 15:16

NBP: niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach banku to 169 mld zł

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że w czwartek 9 kwietnia „niezrealizowany zysk" na rezerwach złota będącego w zasobach banku centralnego wynosił 169 mld zł.

„W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek (9 kwietnia) niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł" – podano we wpisie NBP na portalu X.

W ubiegłym tygodniu prezes NBP podał, że wynik finansowy banku za 2025 r. był ujemny i wyniósł minus 35,7 mld zł. 

W marcu prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali przekazanie zysku NBP na cele obronności w ramach tzw. SAFE 0 proc. Miała to być alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE.

Zysk NBP miał pochodzić z „aktywnego zarządzania rezerwami banku centralnego” w postaci sprzedaży i odkupienia części złota, co pozwoliłoby zrealizować zysk z wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny.

W marcu, gdy padła ta propozycja, prezes NBP mówił, że niezrealizowane zyski z wzrostu wyceny złota sięgają 197 mld zł. W rezerwach NBP jest obecnie 580 ton złota – podał na początku kwietnia Glapiński.

Źródło: PAP/XYZ

Może zainteresować Cię również
