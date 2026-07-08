NBP podnosi prognozę inflacji. MFW widzi szybszy wzrost Polski
Najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje na wyższą inflację w 2026 r. niż zakładano w marcu, ale jednocześnie utrzymuje perspektywę solidnego wzrostu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. do 3,4 proc.
Według lipcowej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP inflacja CPI w Polsce w 2026 r. z 50-procentowym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 2,4–3,3 proc. To wyższy zakres niż w marcowej projekcji, w której bank centralny wskazywał na przedział 1,6–2,9 proc. W 2027 r. inflacja ma wynieść według prognozy 1,5–4 proc., a w 2028 r. 0,8–3,9 proc.
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NBP prognozuje również dalszy wzrost gospodarczy. Roczne tempo wzrostu PKB ma w 2026 r. wynieść od 3,0 do 4,4 proc., wobec przedziału 3,1–4,7 proc. przewidywanego w marcowej projekcji. W 2027 r. wzrost gospodarczy ma mieścić się w zakresie 1,8–3,7 proc., a w 2028 r. 1,9–4,1 proc. Projekcja została przygotowana na podstawie modelu NECMOD, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i danych dostępnych do 17 czerwca 2026 r.
Prognozy NBP zostały opublikowane po decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 7–8 lipca 2026 r. RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.
Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki przedstawił także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który w najnowszej edycji raportu „World Economic Outlook” podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. MFW oczekuje wzrostu gospodarczego na poziomie 3,4 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w prognozie z kwietnia. W odniesieniu do 2027 r. fundusz utrzymał wcześniejsze założenia i przewiduje wzrost polskiej gospodarki o 2,4 proc.