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08.07.2026 16:30

NBP podnosi prognozę inflacji. MFW widzi szybszy wzrost Polski

Najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje na wyższą inflację w 2026 r. niż zakładano w marcu, ale jednocześnie utrzymuje perspektywę solidnego wzrostu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. do 3,4 proc.

logo Narodowego Banku Polski.
NBP prognozuje również dalszy wzrost gospodarczy. Roczne tempo wzrostu PKB ma w 2026 r. wynieść od 3,0 do 4,4 proc., wobec przedziału 3,1–4,7 proc. przewidywanego w marcowej projekcji. Fot. NBP

Według lipcowej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP inflacja CPI w Polsce w 2026 r. z 50-procentowym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 2,4–3,3 proc. To wyższy zakres niż w marcowej projekcji, w której bank centralny wskazywał na przedział 1,6–2,9 proc. W 2027 r. inflacja ma wynieść według prognozy 1,5–4 proc., a w 2028 r. 0,8–3,9 proc.

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NBP prognozuje również dalszy wzrost gospodarczy. Roczne tempo wzrostu PKB ma w 2026 r. wynieść od 3,0 do 4,4 proc., wobec przedziału 3,1–4,7 proc. przewidywanego w marcowej projekcji. W 2027 r. wzrost gospodarczy ma mieścić się w zakresie 1,8–3,7 proc., a w 2028 r. 1,9–4,1 proc. Projekcja została przygotowana na podstawie modelu NECMOD, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i danych dostępnych do 17 czerwca 2026 r.

Prognozy NBP zostały opublikowane po decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 7–8 lipca 2026 r. RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki przedstawił także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który w najnowszej edycji raportu „World Economic Outlook” podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. MFW oczekuje wzrostu gospodarczego na poziomie 3,4 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w prognozie z kwietnia. W odniesieniu do 2027 r. fundusz utrzymał wcześniejsze założenia i przewiduje wzrost polskiej gospodarki o 2,4 proc.

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