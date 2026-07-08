Stopy procentowe bez zmian. RPP podjęła decyzję

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Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian. Takiej decyzji oczekiwali analitycy.

RPP podjęła decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński. Fot. PAP/Rafał Guz

Decyzja RPP oznacza, że stopy procentowe w Polsce wynoszą:

stopa referencyjna – 3,75 proc.,

stopa lombardowa – 4,25 proc.,

stopa depozytowa – 3,25 proc.,

stopa redyskontowa – 3,80 proc.

Inflacja w czerwcu spadła do 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Wyniosła więc dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP). Odczyt pozytywnie zaskoczył ekonomistów. Konsensus rynkowy zakładał, że inflacja spadnie z 3,1 proc. w maju do 2,7 proc.

Rynek nie spodziewał się zmiany stóp procentowych

Analitycy spodziewali się, że Rada pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie. „Zmiana poziomu stóp procentowych jest wysoce nieprawdopodobna" – ocenili w komentarzu przed posiedzeniem ekonomiści Banku Millennium.

Rynek oczekuje natomiast na czwartkową konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego. „Nie oczekujemy zmian krajowych stóp procentowych. Jednak będziemy śledzić komunikat RPP, a zwłaszcza czwartkową konferencję Adama Glapińskiego, oceniając proporcje między jastrzębimi i gołębimi akcentami. Przewaga tych ostatnich, poprzez kompresję wycenianego dyferencjału stóp, mogłaby ciążyć złotemu" – napisali w raporcie przed decyzją RPP analitycy PKO BP.

Na znaczenie komunikacji ze strony Rady zwrócili uwagę także ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ich zdaniem, gdyby w komunikacie RPP lub na konferencji szefa banku centralnego „pojawiły się wyraźne gołębie sygnały wskazujące na gotowość do obniżek stóp procentowych", mogłoby to wpłynąć na kurs złotego.

„Nie jest to nasz scenariusz bazowy. Bardziej prawdopodobne wydaje nam się utrzymanie nastawienia wait-and-see. Zwłaszcza że ostatni spadek inflacji to głównie zasługa cen energii i żywności, a inflacja bazowa pozostaje w okolicach 3 proc." – wskazali ekonomiści ING.

Podczas konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP Adam Glapiński wskazał, że zdaniem Rady obecny poziom stóp procentowych jest dobry i nie ma żadnego powodu, żeby go zmieniać.

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