NBP ponownie na zakupach. Cel? 700 ton złota

W kwietniu Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby posiadanego złota o blisko 14 ton – wynika z danych banku centralnego. To kontynuacja strategii, która ma doprowadzić do zwiększenia rezerw walutowych w tym kruszcu do 700 ton.

Ze szczegółowych danych wynika, że bank był na koniec kwietnia w posiadaniu 19,15 mln uncji złota. W przeliczeniu daje to blisko 595 ton o wartości ok. 322 mld zł. Jeszcze w marcu skarbiec NBP liczył o 450 tys. uncji mniej, a to oznacza, że w ciągu miesiąca rezerwy wzrosły o niemal 14 ton.

O tym, że zasoby NBP wzrosły do tego poziomu, mówił na początku maja prezes Adam Glapiński. Szef banku centralnego wskazał także, że zarząd instytucji przyjął uchwałę, na mocy której rezerwy w złocie mają docelowo wynosić 700 ton.

Obecne aktywa w tym kruszcu stawiają Polskę na 12. miejscu na świecie pod względem posiadanych zasobów. O jedną lokatę wyżej są rezerwy Holandii (612,5 ton), a tuż za naszym krajem znalazła się Turcja (534,9 ton) oraz Europejski Bank Centralny (508,4 ton).

