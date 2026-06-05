NBP: rezerwy walutowe w maju wyniosły 255,6 mld euro

Na koniec maja 2026 r. wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski, zarządzanych przez NBP, wyniosła 255,6 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie – 297,2 mld dolarów – poinformował w piątek polski bank centralny.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika także, że wartość aktywów rezerwowych w przeliczeniu na euro wzrosła o 0,8 mld euro, a w przeliczeniu na dolary spadła o 0,4 mld dol. Wpływ na to miał kurs złotego do wskazanych walut w tym okresie.

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – podał NBP w piątkowym komunikacie.

Bank poinformował także, że inwestuje w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Źródło: PAP