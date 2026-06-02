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02.06.2026 18:30

NBP: zysk banków spadł o blisko 20 proc. rdr w I–IV miesiącach

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. wyniósł 13,22 mld zł, czyli spadł o 19,9 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

Całkowite przychody operacyjne netto w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku wyniosły 46,15 mld zł, co oznacza spadek o 0,1 proc. rok do roku.

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Przychody odsetkowe spadły rdr o 10,3 proc., a koszty odsetkowe spadły o 21,9 proc. Przychody z tytułu opłat i prowizji były wyższe o 5,9 proc., a koszty z tego tytułu wzrosły o 4,2 proc.

Koszty administracyjne były na poziomie 20,63 mld zł, o 7,1 proc. wyższym niż przed rokiem. Amortyzacja wyniosła 1,84 mld zł, spadając o 1,3 proc. rdr.

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Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie styczeń-kwiecień 1,7 mld zł, spadając rdr o 23,8 proc., a pozycja „rezerwy lub odwrócenie rezerw” spadła o 49,6 proc. rdr do 928 mln zł.

Źródło: PAP

Siedziba NBP
Całkowite przychody operacyjne netto w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku wyniosły 46,15 mld zł, co oznacza spadek o 0,1 proc. rok do roku. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
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