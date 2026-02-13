Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 13:44

NCBR: pół miliarda zł na badania i rozwój nowoczesnych technologii w rolnictwie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczy 500 mln zł na wsparcie badań i rozwoju nowoczesnych technologii w rolnictwie w ramach programu Agrostrateg – poinformowało centrum w piątek. Po pieniądze będą mogły zgłaszać się instytucje badawcze i przedsiębiorcy.

Jak podało w komunikacie NCBR, głównym celem programu Agrostrateg, z budżetem 500 mln zł, jest wdrożenie nowych rozwiązań, które poprawią efektywność polskiego rolnictwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Z założeń programu wynika, że po fundusze będą mogły zgłaszać się instytucje badawcze i przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Polski. Dofinansowanie będzie można uzyskać na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie wyników badań do zastosowania w praktyce.

Wśród celów szczegółowych programu NCBR wskazało wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii i technik w rolnictwie, w tym technologii cyfrowych lub rolnictwa precyzyjnego. Kolejny cel to przystosowanie produkcji roślinnej do wymagań związanych ze zmianami klimatycznymi, zasadami zrównoważonej produkcji lub do wymagań związanych z ograniczeniem stosowania chemii rolnej. Projekt zakłada też dostosowanie produkcji zwierzęcej do wymagań dotyczących dobrostanu, zrównoważonej produkcji i redukcji wykorzystania leków weterynaryjnych. Ostatnim celem, wymienionym przez NCBR, jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, wydłużanie cyklu życia produktów oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów.

Zakres tematyczny programu obejmuje cztery obszary: zrównoważoną produkcję roślinną i poprawę żyzności gleby; zrównoważoną produkcję zwierzęcą; rolnictwo cyfrowe, czyli wykorzystanie technologii oraz analizy danych do optymalizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ostatni zakres to innowacyjne techniki rolnicze – alternatywne metody rolnicze.

Według harmonogramu Agrostrateg ma być realizowany w latach 2026–2030 z możliwością wydłużenia lub skrócenia tego terminu. Jeszcze w 2026 r. mają zostać rozpisane konkursy oraz ogłoszone ich wyniki. Od 2027 r. do 2031 NCBR wyznaczyło czas na realizację projektów, analizę oraz ewaluację śródokresową programu. Z kolei w latach 2031–2036 ma odbywać się monitorowanie efektów.

Źródło: PAP

Logo programu Agrostrateg
Logo programu Agrostrateg. Fot. gov.pl
