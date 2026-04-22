Nest Bank z rekordowym zyskiem. Stawia na AI i bankowość konwersacyjną

Nest Bank zakończył 2025 rok zyskiem netto na poziomie 151,7 mln zł oraz wysoką rentownością kapitału. Bank rozwija jednocześnie model obsługi klientów oparty na sztucznej inteligencji, który ma przejąć większość codziennych operacji.

Nest Bank poinformował, że w 2025 roku osiągnął 151,7 mln zł zysku netto, przy ROE na poziomie 19 proc. oraz łącznym współczynniku kapitałowym (TCR) wynoszącym 21,07 proc. Jednocześnie suma bilansowa banku przekroczyła 10 mld zł.

Nest Bank dołączył tym samym do licznego grona banków, które odnotowały w 2025 r. rekordowy zysk netto. Na poziomie skonsolidowanym sięgnął on 97,9 mln zł, czyli był o 30 proc. wyższy niż przed rokiem. W ujęciu jednostkowym było to 151,7 mln zł, co oznacza poprawę o 50 proc. rok do roku. Wyniki są lepsze pomimo spadku stóp procentowych i objęcia podatkiem bankowym. To efekt wyjścia z planu naprawy w czerwcu 2025 r.

Jak wskazano w komunikacie, za wynikami stoi przede wszystkim rozwój oferty dla firm, rosnąca aktywność klientów oraz inwestycje w technologię, automatyzację i sztuczną inteligencję. Bank wzmacnia swoją pozycję w segmencie przedsiębiorców, oferując nie tylko finansowanie, ale także leasing, faktoring i rozwiązania transakcyjne.

W 2025 roku sprzedaż kredytów dla firm wyniosła 1,22 mld zł, co oznacza wzrost o 34,3 proc. rok do roku. Kluczowy pozostaje segment mikroprzedsiębiorstw, który odpowiadał za 1,04 mld zł sprzedaży.

Równolegle rozwijała się cała grupa kapitałowa. Nest Lease, w swoim pierwszym pełnym roku działalności, sfinansował aktywa o wartości 1,25 mld zł. Z kolei Faktoria sfinansowała wierzytelności o wartości ponad 2,5 mld zł, notując 10-procentowy wzrost rdr i awansując na 15. miejsce w krajowym rankingu firm faktoringowych.

Bank odnotował również wzrost bazy depozytowej oraz aktywności klientów w codziennym bankowaniu. Rozwijał kanały cyfrowe i ofertę produktową, w tym nowe rozwiązania płatnicze, kredyty dla firm oraz platformę NestGO, z której korzysta już ponad 2,1 tys. użytkowników.

Kluczowym kierunkiem rozwoju jest jednak bankowość oparta na AI. Po wdrożeniu N!Asystenta bank rozwija model tzw. bankowości konwersacyjnej, w którym klient komunikuje się z bankiem w formie rozmowy, a system automatycznie realizuje jego potrzeby.

Zgodnie z zapowiedzią zarządu, do końca 2026 roku N!Asystent ma obsługiwać 90 proc. codziennych spraw klientów. „To realna zmiana modelu bankowości – prostszej, szybszej, dostępnej 24/7 i opartej na rozmowie” – podkreślił Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku.

