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NEWSROOM XYZ
23.07.2026 09:47

Nestle sprzedaje udziały w segmencie wód butelkowanych funduszowi private equity. Powstanie nowa firma

Nestle sprzedaje połowę swojego biznesu wód butelkowanych za 3 mld euro grupie private equity Platinum Equity. W wyniku transakcji powstanie nowa spółka joint venture – Peranel – o wartości 4,9 mld euro.

Siedziba Nestle w USA
Nestle sprzedaje połowę swojego biznesu wód butelkowanych za 3 mld dolarów grupie private equity Platinum Equity. W wyniku transakcji powstanie nowa spółka joint venture – Peranel. Fot. J. David Ake/Getty Images

Do wód butelkowanych produkowanych przez Nestle należą takie międzynarodowe marki jak Perrier, Acqua Panna i S.Pellegrino oraz polska marka Nałęczowianka.

Koncern podał, że transakcja zostanie rozliczona w gotówce. Nestle oraz Platinum Equity będą miały po połowie udziałów w nowym joint venture.

Realizacja transakcji wymaga uzyskania zgód regulacyjnych. Nestle oczekuje, że uda się ją sfinalizować w pierwszej połowie 2027 r.

Spółką Peranel, z siedzibą w Paryżu, będzie kierował zespół pod przewodnictwem Muriel Lienau. Menedżerka kieruje obecnie segmentem wód butelkowanych w ramach Nestle.

„Jako niezależna firma koncentrująca się wyłącznie na wodzie i napojach premium, Peranel będzie miał pełną elastyczność w inwestowaniu w swoje marki i wykorzystywaniu możliwości rozwoju. Firma posiada wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy, który przyczynił się do wprowadzenia na rynek około 120 produktów od 2022 r. i zbudował solidny proces rozwoju produktu" – podało Nestle.

„Dzięki partnerstwu z Platinum Equity, Peranel będzie lepiej przygotowany do realizacji swojej strategii z większą elastycznością” – skomentował cytowany w komunikacie koncernu dyrektor zarządzający Nestle Philipp Navratil.

Platinum Equity to globalna firma inwestycyjna zarządzająca aktywami o wartości około 48 mld dolarów. Platinum Equity wniesie do Peranel trzydziestoletnie doświadczenie w sprzedaży aktywów przedsiębiorstw, wspieraniu zespołów zarządzających i prowadzeniu złożonych inicjatyw transformacyjnych – podało Nestle w komunikacie.

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