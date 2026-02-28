Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
28.02.2026 09:53

Netanjahu wzywa Irańczyków do obalenia władz

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wezwał w sobotę rano do zmiany reżimu w Teheranie w pierwszym nagraniu po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Iran. Zaapelował do Irańczyków, by przejęli kontrolę nad losem kraju i doprowadzili do powstania „wolnego i pokojowego Iranu”.

W opublikowanym wideo Benjamin Netanjahu zwrócił się do „wszystkich części narodu irańskiego”, wzywając do „zrzucenia jarzma tyranii”. Podkreślił, że wspólne działania USA i Izraela mają stworzyć warunki, w których Irańczycy będą mogli „wziąć swój los we własne ręce”. Wystąpienie było pierwszym oficjalnym komentarzem po atakach na Teheran i inne cele w Iranie.

Netanjahu przypomniał, że podobne wezwania kierował już w czerwcu, podczas 12-dniowej wojny z Iranem, kiedy apelował do społeczeństwa o wystąpienie przeciwko władzom. Tym razem akcent położył na konsekwencje międzynarodowe, wskazując, że reżim w Teheranie nie może zdobyć broni jądrowej, która – jak stwierdził – stanowiłaby zagrożenie „dla całej ludzkości”.

Na początku nagrania izraelski premier podziękował prezydentowi USA Donald Trump za „historyczne przywództwo”, podkreślając ścisłą koordynację działań Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wystąpienie wpisuje się w eskalację retoryki po uderzeniach militarnych i ma – według słów Netanjahu – wywrzeć presję na władze w Teheranie poprzez mobilizację irańskiego społeczeństwa.

Źródło: CNN

