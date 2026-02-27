Netflix wycofuje się z walki o przejęcie Warner Bros.

Netflix odmówił złożenia nowej propozycji po tym, jak zarząd Warner Bros. Discovery uznał ofertę Paramount Skydance za korzystniejszą. Otrzyma jednak 2,8 mld dolarów. „Umowa nie jest już dla nas atrakcyjna finansowo, dlatego rezygnujemy” – tłumaczy Netflix.

W czwartek w nocy zarząd Warner Bros. Discovery uznał ofertę Paramount Skydance za lepszą. Koncern zaoferował kupno całego WBD za 31 dolarów za akcję – o dolara więcej niż poprzednio – oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji, licząc od października 2026 r.

Koncern zobowiązał się też do zapłacenia 2,8 mld dolarów za unieważnienie umowy z Netflixem. Obiecał też zapłatę 7 mld dolarów odszkodowania, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez regulatorów.

Netflix wycofuje się z walki o Warner Bros.

„Wynegocjowana przez nas transakcja przyniosłaby zysk akcjonariuszom i zapewniłaby jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych. Zawsze jednak zachowywaliśmy dyscyplinę, a przy cenie wymaganej do wyrównania do najnowszej oferty Paramount Skydance umowa nie jest już dla nas atrakcyjna finansowo, dlatego rezygnujemy z dorównania ofercie Paramount Skydance” – odpowiedzieli w oświadczeniu współprezesi Netflixa Ted Sarandos i Greg Peters.

Umowa, którą Netflix podpisał z WBD, przewidywała zakup koncernu za 27,75 dolarów za akcję, jednak bez części zawierającej kanały telewizyjne, w tym polski TVN.

WBD jest obecnie w trakcie reorganizacji, która zakłada podział koncernu na dwie części do połowy 2026 r. Pierwsza to Discovery Global, w której skład wejdą kanały telewizyjne, takie jak CNN czy TNT, oraz zagraniczne stacje, takie jak polski TVN. Druga to Warner Bros., którą będą tworzyć platformy streamingowe, przede wszystkim HBO Max, oraz studia filmowe i telewizyjne – i to właśnie tą częścią był zainteresowany Netflix.

Oferta Paramount przewiduje przejęcie całego koncernu.

Media: Biały Dom popiera Paramount Skydance

Według medialnych doniesień Paramount Skydance jest faworyzowany przez amerykańską administrację – szefem Paramount Skydance jest David Ellison, którego ojciec, miliarder Larry Ellison, popiera prezydenta USA Donalda Trumpa.

Od chwili przejęcia władzy przez obecnego prezydenta rodzina Ellisonów przejęła kontrolę nad Paramount oraz telewizją CBS. Tworzy też część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem.

Przeciwko przejęciu Warner Bros. przez Netflixa opowiedzieli się też republikańscy prokuratorzy generalni 11 stanów. W środę złożyli do resortu sprawiedliwości wniosek o zablokowanie transakcji, uzasadniając to obawami o monopolizację sektora platform streamingowych.

Sam Donald Trump powiedział, że transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela telewizji CNN, którą oskarża o stronniczość. W czwartek w Białym Domu miał się stawić szef Netflixa Ted Sarandos na rozmowy ws. transakcji. Na początku lutego prezydent Donald Trump zapewniał jednak, że nie będzie ingerował w przejęcie Warner Bros. Discovery.

Wcześniej prezydent naciskał na spółkę, by odwołała z rady dyrektorów Susan Rice, byłą doradczynię prezydenta Baracka Obamy. Powodem miała być wypowiedź Susan Rice, która skrytykowała korporację za „zgięcie kolan” pod naciskiem Białego Domu.

Źródło: PAP, XYZ