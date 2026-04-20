20.04.2026
20.04.2026 10:49

NFZ kończy rozliczenia nadwykonań za 2025 rok. Potrzebne były dodatkowe pieniądze z ministerstwa

Rozliczanie nadwykonań za 2025 r. jest praktycznie zakończone – podała Centrala NFZ. Dotyczy to świadczeń nielimitowanych, programów lekowych i chemioterapii. Płatności dobiegają końca dzięki dodatkowym funduszom z Ministerstwa Zdrowia.

Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczanie nadwykonań za 2025 r. jest już „praktycznie zakończone”.

– Wysłaliśmy do placówek medycznych dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia nadwykonań nielimitowanych za 2025 r. [...] Czekamy jeszcze na zwrot niewielkiej części dokumentów, bo muszą być podpisane przez dwie strony – zaznaczył Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji w Centrali NFZ.

Jak podkreślił, sfinansowanie nadwykonań było możliwe dzięki dodatkowym pieniądzom z Ministerstwa Zdrowia. Wyjaśnił, że zgodnie z prawem NFZ mógł do spłaty użyć pieniędzy z budżetu na 2025 r. jedynie do 20 lutego 2026 r., stąd teraz za świadczenia, które zostały do sfinansowania za 2025 r., NFZ płaci już z budżetu na 2026 r.

NFZ rozlicza z placówkami – głównie szpitalami – nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad zakontraktowany plan. „Co do zasady płatności za nadwykonania w świadczeniach limitowanych są regulowane w zależności od możliwości finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ i z zastosowaniem niższych stawek” – wyjaśnia NFZ.

W poniedziałek Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych rozpoczął rozłożony na kolejne dni tego tygodnia protest, który ma zwrócić uwagę na problemy finansowe placówek. Szpitale, które wezmą w nim udział, będą oflagowane, personel założy czarne koszulki. W środę zaplanowana jest także minuta ciszy.

Budżet NFZ na 2026 r. to w sumie 221 mld zł. Z kolei luka finansowa – według ostatnich szacunków resortu zdrowia – wyniesie ok. 18 mld zł.

Źródło: PAP

Sojusz Allegro i Lux Med. Rozkręcą usługi medyczne w e-commerce
