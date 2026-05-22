Nie powstanie jeden z największych koncernów beauty świata. Puig i Estée Lauder zerwały rozmowy

Akcje hiszpańskiego koncernu beauty Puig runęły. To efekt zerwania rozmów o fuzji między tą firmą a amerykańskim gigantem kosmetycznym Estée Lauder.

Po otwarciu giełdy w Madrycie akcje Puig spadły aż o 13 proc. Z kolei inwestorzy amerykańscy pozytywnie zareagowali na informacje o zerwaniu rozmów o fuzji. Kurs Estée Lauder poszedł w górę o ponad 10 proc. w handlu posesyjnym.

Połączenie Estée Lauder, firmy notowanej na amerykańskiej giełdzie, z hiszpańskim Puigiem miało stworzyć jeden z największych koncernów branży beauty, który miałby w swoim portfolio takie marki jak Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne czy Clinique – zauważa CNBC. Według analityków fuzja pozwoliłaby na zwiększenie skali działalności i wzmocnienie pozycji rynkowej.

Wartość rynkowa Estée Lauder jest wyceniana na 28,7 mld dolarów, z kolei Puig na 10,2 mld dolarów. Amerykańska firma stara się jednak wrócić do wzrostów po tym, jak mocno dotknęły ją amerykańskie taryfy. Według wyliczeń spółka traci na cłach Donalda Trumpa 100 mln dolarów rocznie, a kurs jej akcji spadł o 24 proc. Tymczasem sprzedaż Puig rośnie od 2024 r., gdy firma weszła na giełdę.