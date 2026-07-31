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31.07.2026 15:21

Nie tylko prezes, ale też członkowie zarządu banku. Sejm przyjął ustawę poszerzającą uprawnienia KNF

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Prawa bankowego, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego będzie wyrażać zgodę na powołanie członków zarządów oraz przewodniczących rad nadzorczych dużych banków. Obecnie zgoda KNF jest wymagana w przypadku powołania prezesa banku. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Komisja Nadzoru Finansowego
Na zdjęciu siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Fot. PAP/ Albert Zawada

Głównym celem noweli jest wdrożenie do polskiego prawa unijnych pakietów regulacyjnych CRD VI i CRR III. Zmiany koncentrują się na zwiększeniu bezpieczeństwa sektora finansowego poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych mechanizmów wyliczania wymogów kapitałowych oraz wzmocnienie nadzoru nad ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Nowela określa nowe zasady funkcjonowania oddziałów banków z państw trzecich, dzieląc je na klasy w zależności od ich znaczenia systemowego dla stabilności rynku. Istotnym elementem reformy jest również zwiększenie niezależności Komisji Nadzoru Finansowego, co przejawia się w nowych rygorach dotyczących kadencyjności władz oraz surowych przepisach antykorupcyjnych dla pracowników urzędu.

Nowela wprowadza ograniczenie łącznego czasu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Zastępcy KNF do maksymalnie 14 lat.

Regulacja nakłada na instytucje finansowe obowiązek uwzględniania czynników ESG w strategiach zarządzania ryzykiem oraz wprowadzają jednolity system dotkliwych kar za naruszenia przepisów.

Zmiany mają też objąć sposób wyliczania wymogów kapitałowych, czyli kwestii minimalnej ilości środków własnych, jakie bank musi posiadać, aby bezpiecznie pokryć ryzyko związane ze swoją działalnością, np. udzielaniem kredytów.

Za ustawą głosowało 249 posłów, przeciw było 199, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: PAP

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