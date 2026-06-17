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NEWSROOM XYZ
17.06.2026 13:56

Nie tylko wagony restauracyjne. Wars powołuje spółkę, która ma organizować konferencje

Wars powołał spółkę Hotele i Catering. Ma ona się zająć usługami poza kolejnictwem – będzie świadczyć m.in. catering i usługi konferencyjne.

Spółka będzie też organizować wydarzenia biznesowe. Jednym z jej pierwszych projektów stanie się uruchomienie przestrzeni konferencyjnej w jednym z warszawskich biurowców.

„Powołanie spółki Wars Hotel i Catering jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne przestrzenie konferencyjne oraz profesjonalne usługi cateringowe. (...) Jednocześnie rozwijamy działalność poza rynkiem kolejowym, wzmacniając stabilność i potencjał rozwojowy całej Grupy PKP" – tłumaczy w oświadczeniu prezes Wars Radosław Groblewski.

Grupa PKP już w lutym 2026 r. mówiła o planach dotyczących dywersyfikacji spółki Wars. Oprócz usług konferencyjnych i hotelowych są też plany rozwoju stacjonarnej gastronomii.

Wars działa od 1948 r. Obsługuje 20 Pendolino, 35 wagonów restauracyjnych, 82 wagony barowe i 42 wagony sypialne. PKP Intercity ma 50,02 proc. udziałów w spółce, reszta należy do Skarbu Państwa.

PKP Intercity w wakacje uruchomi więcej pociągów
Wagon restauracyjny Wars
Wars powołał do życia spółkę, która zajmie się cateringiem, hotelarstwem i usługami konferencyjnymi. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
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