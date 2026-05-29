29.05.2026 15:46

PKP Intercity w wakacje uruchomi więcej pociągów

Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity wejdzie w życie 14 czerwca. Spółka będzie uruchamiać codziennie 560 pociągów – przekazał w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak podał minister infrastruktury, będzie to największa wakacyjna siatka połączeń PKP Intercity w historii. Wakacyjna wersja rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 29 sierpnia 2026 r.

Liczba pociągów uruchamianych przez PKP Intercity wzrośnie o 46 w porównaniu z latem 2025 r. Będzie więcej połączeń m.in. do Zakopanego, Trójmiasta, Kołobrzegu, Szczecina czy na Mazury. Pierwszy raz zostanie uruchomiony pociąg Pendolino z Warszawy do Ustki. Pokona trasę w niecałe pięć godzin.

Latem podróżni będą mogli również skorzystać z drugiej pary Pendolino do Kołobrzegu, które pojedzie z Zakopanego. Ponadto w okresie wakacyjnym powróci Pendolino do Świnoujścia.

Wśród nowych pociągów, które obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są też niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu, który po drodze zatrzyma się w m.in. w Poznaniu. Z kolei pociąg EIC Posejdon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu. W ubiegłe lato zaczynał bieg w Warszawie.

Nowością dla mieszkańców Krakowa będzie również połączenie międzynarodowe IC Olza do Pragi. Skład zatrzyma się m.in. na stacjach Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice czy Bohumin. Będzie to czwarta para połączeń PKP Intercity ze stolicy Małopolski do stolicy Czech.

Nowością będzie również szybki pociąg EIC Neptun, który kursować będzie na Hel z Krakowa przez Warszawę. Ponadto, jak co roku, ze stolicy na Hel wyruszy EIC Jantar, zatrzymując się po drodze w Trójmieście, Władysławowie, Jastarni czy Juracie.

– Hitem tego lata będzie Łomża, ponieważ tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie. Ale to nie jest jedyne przywracane połączenie. Dzięki dobrej współpracy z przewoźnikami regionalnymi po remontach, które wykonało PKP PLK, pociągi wrócą też na linię Nowy Sącz – Marcinkowice, ale także wrócą na linię z Sandomierza do Chmielowa – wskazał minister Klimczak.

Pociągiem do Chorwacji. Wraca Adriatic Express

26 czerwca powróci Adriatic Express. Będzie kursował do końca sierpnia sześć razy w tygodniu, czyli częściej niż w 2025 r., kiedy kursował cztery raz w tygodniu. W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do słoweńskiego Kopru, który zostanie odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Spółka PKP Intercity w 2025 r. przewiozła łącznie 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.

Źródło: PAP

Wagon pociągu PKP Intercity na peronie w Skarżysku-Kamiennej
Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity wejdzie w życie 14 czerwca. Spółka będzie uruchamiać codziennie 560 pociągów. Fot. PAP/Piotr Polak
