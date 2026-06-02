Niedopuszczeni do pracy w TK sędziowie złożyli skargę do ETPCz

Wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zrobili to ostatniego dnia przed upływem terminu.

„Złożyliśmy skargę, której odpis najpierw musi zostać zakomunikowany rządowi” – poinformowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która jest jedną ze skarżących.

Czas na złożenie skargi upływał właśnie we wtorek, 2 czerwca. Złożyli ją Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda. Dotyczy niedopuszczenia ich do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

W połowie marca sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z nich – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim na początku kwietnia. Przedstawiciele prezydenta mówili wtedy, że w przypadku pozostałej czwórki sytuacja jest analizowana, bo – w ich ocenie – w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia pozostała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie, stwierdzając, że robi to „wobec prezydenta”, mimo że nie pojawił się on na uroczystości. Ponowne ślubowanie złożyli także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Następnie przekazali pisemne roty ślubowań do Kancelarii Prezydenta.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział, że nie może uznać ślubowania w Sejmie za ślubowanie „wobec prezydenta”. W efekcie urzędy objęli jedynie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, gdyż ślubowali w obecności prezydenta.

W efekcie pozostała czwórka zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten 5 maja wydał decyzję o zabezpieczeniu i wyznaczył rządowi termin do 20 maja na przekazanie informacji o sytuacji sędziów. Do 2 czerwca z kolei wyznaczył termin na złożenie skargi.

MSZ odpowiedział, że w ocenie polskiego rządu cztery skarżące osoby są sędziami TK.

Źródło: PAP