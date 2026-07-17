Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 14:56

Niemcy mają się przygotowywać do rozmów z UniCredit na temat przejęcia Commerzbanku

Niemcy przygotowują kluczowe postulaty dotyczące ewentualnych rozmów z UniCredit na temat przejęcia przez włoski bank niemieckiego Commerzbanku – podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Placówka Commerzbanku we Frankfurcie (Niemcy)
Niemcy przygotowują kluczowe postulaty dotyczące ewentualnych rozmów z UniCredit na temat przejęcia przez włoski bank niemieckiego Commerzbanku – podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Do tej pory rząd w Berlinie wskazywał, że sprzeciwia się potencjalnemu przejęciu. Nowe doniesienia mają wskazywać na zmianę podejścia.

Merz: nie powstrzymujemy fuzji, ale nie podoba nam się sposób działania UniCredit

Pierwszym przełomowym i oficjalnym komentarzem w tej sprawie była niedawna wypowiedź szefa niemieckiego rządu. W środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że niemiecki rząd nie wstrzymuje fuzji ani przejęcia Commerzbanku przez UniCredit. Nie akceptuje jednak sposobu, w jaki to się odbywa.

– Nie zapobiegamy tej fuzji ani przejęciu, ani nigdy nie próbowaliśmy tego zrobić. Zawsze mówiliśmy jedynie, że sposób, w jaki Commerzbank został zaatakowany, nie spotyka się z naszą aprobatą – powiedział Merz, cytowany przez agencję Reuters.

Commerzbank jako kredytodawca odgrywa kluczową rolę w finansowaniu niemieckiej gospodarki, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Polecamy: UniCredit umacnia pozycję w Commerzbanku. Wynik oferty przekroczył oczekiwania

– Byłbym bardzo niechętny temu, gdyby ta funkcja miała ustać w przyszłości. Ale w gospodarce rynkowej to właściciele decydują o strukturze, jaką chcieliby mieć, a nie politycy – powiedział w środę kanclerz Niemiec.

UniCredit ma być gotowy na ustępstwa

Jak twierdzą źródła, na które powołuje się Bloomberg, UniCredit jest gotowy na ustępstwa wobec niemieckiego rządu. Bank ma być m.in. skłonny zobowiązać się do wspierania niemieckich firm, zwłaszcza sektora średnich przedsiębiorstw.

Dla niemieckiego rządu mniej priorytetowe mają być gwarancje utrzymania liczby miejsc pracy na niezmienionym poziomie. Zamiast tego Berlin prawdopodobnie skupi się na uzyskaniu od UniCredit zobowiązania do uniknięcia przymusowych grupowych zwolnień – podaje Bloomberg.

W swojej propozycji zmiany modelu Commerzbanku, UniCredit wskazał na możliwość redukcji nawet 7 tys. miejsc pracy w przypadku przejęcia. Propozycje UniCredit obejmują także skupienie się Commerzbanku na działalności niemieckiej i polskiej części biznesu. Commerzbank jest większościowym udziałowcem polskiego mBanku.

Bloomberg podaje także, że rząd Friedricha Merza może zażądać od UniCredit wyższej ceny za akcje niemieckiego banku. Niemcy mają około 12 proc. udziałów w Commerzbanku. Nie jest jasne, czy administracja będzie skłonna je sprzedać.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r.
Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polacy, Słowacy i Rumuni zarabiają w Czechach więcej niż... Czesi
WynagrodzeniaŚrednie wynagrodzenie Polaka pracującego w Czechach jest wyższe niż wynagrodzenie czeskiego pracownika. Powód? Polacy relatywnie częściej wykonują lepiej płatne prace. Odwrotnie jest w…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Johnnie Walker, Jameson i Jack Daniel's na wyprzedaży. Branża alkoholowa szuka ratunku
Producenci alkoholi premium pogrążają się w kryzysie. Sprzedaż spada, a notowania giełdowe szorują po dnie. Niektórzy analitycy wskazują jednak, że przecena zaszła zbyt daleko, dlatego warto rozważyć…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Rząd obiecywał porządek w najmie krótkoterminowym. Dostarczył wersję okrojoną ze wszystkiego, o co apelowały samorządy i część mieszkańców. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłasza zdanie…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat rocznych. Ponad 4 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty roczne mają teraz najprostsze zasady. Mimo to nie jest łatwo wybrać najlepszą ofertę. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najciekawsze propozycje. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Żabki mocno rośnie. Japoński gigant zainteresowany dużym pakietem akcji
Japoński Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, rozmawia o zakupie kilkunastu procent akcji Żabki. Doniesienia „Nikkei” i Bloomberga wywołały gwałtowny wzrost kursu spółki na GPW.
16.07.2026