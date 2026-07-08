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NEWSROOM XYZ
08.07.2026 13:04

UniCredit umacnia pozycję w Commerzbanku. Wynik oferty przekroczył oczekiwania

UniCredit może objąć docelowo blisko połowę akcji Commerzbanku. Inwestorzy w ofercie sprzedaży zaoferowali akcje stanowiące 17,6 proc. kapitału zakładowego niemieckiego banku.

UniCredit oficjalnie uruchamia działalność na polskim rynku. Liczy, że przekona klientów szeroką i tanią ofertą inwestycyjną oraz szybkim procesem kredytowym. Fot. UniCredit
UniCredit ogłosił, że w wezwaniu na akcje Commerzbanku inwestorzy zaoferowali akcje stanowiące 17,6 proc. kapitału zakładowego banku. Fot. UniCredit

Oznacza to, że włoski bank jest coraz bliżej przejęcia kontroli nad właścicielem polskiego mBanku.

UniCredit w marcu 2026 r. ogłosił ofertę dobrowolnej wymiany akcji. Wskazywał, że dzięki niej chciał objąć 30 proc. udziałów w Commerzbanku. To próg wskazany przez niemieckie prawo o przejęciach. Włoska grupa bankowa podawała wtedy, że nie oczekuje przejęcia pełnej kontroli nad niemieckim bankiem.

Oferta ruszyła w maju i zakończyła się w lipcu. W środę UniCredit przedstawił jej rezultat. „Złożono oferty na akcje stanowiące 17,6 proc. kapitału zakładowego Commerzbanku, co znacznie przekracza pierwotne oczekiwania. Wraz z pakietem 26,77 proc. akcji bezpośrednio kontrolowanym przez UniCredi oraz instrumentami finansowymi, daje to łącznie 47,59 proc. akcji" – podał UniCredit w komunikacie giełdowym.

Jak wskazał bank, przekłada się to na 49,65 proc. praw głosu.

„Zakończenie okresu składania ofert stanowi kolejny krok w realizacji strategicznej inwestycji UniCredit w Commerzbank. UniCredit nadal dąży do konstruktywnej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi interesariuszami, jednocześnie realizując niezbędne procesy regulacyjne i nadzorcze związane ze swoją inwestycją" – podał włoski bank w komunikacie.

Rozliczenie transakcji zależy od uzyskania zgód regulacyjnych. Niemiecki rząd wielokrotnie wskazywał, że jest przeciwny przejęciu kontroli nad Commerzbankiem przez UniCredit. Przeciwny przejęciu jest także zarząd niemieckiego banku.

„Łączna liczba akcji zaoferowanych przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wynosi mniej niż 2 proc.. Akcje objęte ofertą pochodzą głównie od banków i podmiotów powiązanych z UniCredit. Niski wskaźnik akceptacji wśród akcjonariuszy niezależnych jednoznacznie świadczy o niskiej atrakcyjności oferty" – skomentował w oficjalnym komunikacie Commerzbank informację o zakończeniu wezwania. Włoski bank oferował 0,485 akcji za każdą akcję Commerzbanku. To premia w wysokości 4 proc. wobec kursu zamknięcia z 13 marca 2026 r.

Commerzbank jest głównym akcjonariuszem mBanku. W kwietniu UniCredit przedstawił swoją propozycję strategii dla niemieckiego banku. Mocno podkreślał w niej potencjalną rolę polskiego banku.

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