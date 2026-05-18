Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 12:11

Niemcy mogą nie osiągnąć celu klimatycznego na 2030 r.

Niemcy prawdopodobnie nie zrealizują celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. – ostrzegli eksperci rządowej rady ds. klimatu. Według nich przedstawiony przez Berlin nowy program klimatyczny jest niewystarczający i wymaga szybkiej korekty.

Niezależna rada ekspertów ds. zmian klimatu, powołana przez niemiecki rząd, oceniła w opublikowanym w poniedziałek raporcie, że prognozy federalnego ministerstwa środowiska są zbyt optymistyczne. Eksperci wskazali, że resort „nie doszacowuje emisji spodziewanych do 2030 r.” i sam zakłada, że wyznaczony cel może zostać nieosiągnięty.

Niemcy, największa gospodarka Europy, zobowiązały się prawnie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 65 proc. względem poziomu z 1990 r. do 2030 r. Berlin chce także osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2045 roku. Tymczasem tempo redukcji emisji wyraźnie wyhamowało – według danych przytoczonych w raporcie emisje w ubiegłym roku praktycznie się nie zmieniły.

Przewodnicząca rady ekspertów Barbara Schlomann wskazała, że szczególnie problematyczne pozostają sektory budownictwa i energetyki. Według ekspertów właśnie tam emisje mogą być wyższe, niż przewidują oficjalne rządowe prognozy. Schlomann oceniła również, że nowy program klimatyczny Berlina „nie idzie wystarczająco daleko” i powinien zostać poprawiony.

Przedstawiony w marcu plan klimatyczny niemieckiego rządu przewiduje m.in. dopłaty do samochodów elektrycznych oraz dalszy rozwój energetyki wiatrowej. Eksperci oceniają jednak, że rzeczywisty efekt ograniczenia emisji będzie „znacząco niższy”, niż zakłada rząd kanclerza Friedrich Merz.

Czytaj również: Jak nie idzie, to nie idzie. Rok Friedricha Merza w fotelu kanclerza Niemiec

Raport zwiększył także presję ze strony organizacji ekologicznych. Organizacja Environmental Action Germany (DUH), która wcześniej skutecznie zaskarżyła poprzedni program klimatyczny niemieckiego rządu, zapowiedziała kontynuowanie działań prawnych. Federalny dyrektor zarządzający DUH Juergen Resch stwierdził, że obecne plany władz „nie mają nic wspólnego z rzeczywistością”.

Rząd Friedricha Merza już wcześniej sygnalizował bardziej ostrożne podejście do polityki klimatycznej, argumentując, że zbyt restrykcyjne regulacje obciążają niemiecką gospodarkę. Kanclerz popiera m.in. złagodzenie unijnych norm emisji dla samochodów, a minister energii forsuje budowę nowych elektrowni gazowych. Krytycy ostrzegają jednak, że takie działania mogą jeszcze bardziej utrudnić realizację celów klimatycznych Niemiec i całej Unii Europejskiej.

Źródło: AFP

Friedrich Merz w Bundestagu przed wyborem na kanclerza Niemiec
Rząd Friedricha Merza już wcześniej sygnalizował bardziej ostrożne podejście do polityki klimatycznej, argumentując, że zbyt restrykcyjne regulacje obciążają niemiecką gospodarkę. Fot. PAP/Kay Nietfeld/dpa
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026