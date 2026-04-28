Niemcy uruchomiły zakład recyklingu metali ziem rzadkich

W Pforzheim w Badenii-Wirtembergii otwarto jeden z pierwszych w Europie zakładów recyklingu metali ziem rzadkich ze złomu magnetycznego. Inwestycja ma ograniczyć zależność przemysłu od dostaw surowców z Chin, które dominują globalny rynek.

Zakład przetwarza tzw. złom magnetyczny, wykorzystując technologię opartą na działaniu wodoru. Gaz wnika w strukturę materiału, rozkładając magnesy neodymowo-żelazowo-borowe (NdFeB) na sypki proszek, który po oczyszczeniu służy do produkcji nowych komponentów.

Czytaj również: Norwegia: rząd przejmuje złoże metali ziem rzadkich, by zmniejszyć zależność Europy od Chin

Technologia została opracowana i opatentowana przez zespół z Uniwersytetu w Birmingham, a następnie wdrożona komercyjnie przez firmę HyProMag. W 2023 roku spółkę przejęła kanadyjska Mkango Resources, która rozwija projekt w Europie. Po uruchomieniu instalacji w Birmingham w styczniu, kolejny zakład powstał właśnie w Niemczech.

Niemiecką instalacją kieruje prof. Carlo Burkhardt ze Szkoły Wyższej w Pforzheim, który posiada 20 proc. udziałów w przedsięwzięciu, podczas gdy pozostałe 80 proc. należy do Mkango. Jak wskazał, firma dysponuje już setkami ton magnesów przeznaczonych do przetworzenia w pierwszej kolejności.

Czytaj również: Polska włącza się do gry o surowce krytyczne. W planach inwestycja za miliardy złotych

Zakład ma być stopniowo rozbudowywany. W 2026 roku jego wydajność ma wynieść do 50 ton produktów NdFeB, natomiast do 2028 roku wzrosnąć do 750 ton. Obecnie jednak poziom recyklingu magnesów trwałych w UE wynosi mniej niż 1 proc., co pokazuje skalę wyzwania dla europejskiego przemysłu.

Metale ziem rzadkich są kluczowe dla nowoczesnych technologii – wykorzystywane są m.in. w silnikach elektrycznych, turbinach wiatrowych, elektronice i oświetleniu LED. W 2025 roku Niemcy zaimportowały 5,5 tys. ton tych surowców (o 4,9 proc. więcej rok do roku), z czego 55,4 proc. pochodziło z Chin – powyżej średniej unijnej wynoszącej 46,8 proc. Od dostaw tych materiałów szczególnie zależą motoryzacja, energetyka, przemysł maszynowy i sektor obronny.

Źródło: PAP