22.04.2026

Norwegia: rząd przejmuje złoże metali ziem rzadkich, by zmniejszyć zależność Europy od Chin

Norweska minister przemysłu Cecilie Myrseth ogłosiła w Oslo przejęcie przez państwo odpowiedzialności za największe w Europie złoże metali ziem rzadkich Fensfeltet. Podkreśliła, że jego eksploatacja może zmniejszyć zależność partnerów Norwegii od Chin.

Decyzja oznacza zastosowanie państwowego planu zagospodarowania dla złoża. Planowanie budowy i eksploatacji przejmie rząd, aby przyspieszyć realizację projektu uznanego za strategiczny dla bezpieczeństwa gospodarczego i przemysłowego.

– Polityka surowcowa jest również polityką bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej. Europa potrzebuje większego dostępu do własnych zasobów krytycznych surowców, a zależność od państw spoza kręgu współpracy w obszarze bezpieczeństwa jest zbyt duża – powiedziała Myrseth.

Fensfeltet znajduje się w gminie Nome w regionie Telemark i jest uznawane za największe potwierdzone złoże tzw. metali ziem rzadkich w Europie. W 2024 r. projekt zyskał rozgłos po publikacji pierwszych szerokich szacunków dotyczących zasobów. W marcu 2026 r. ich wielkość podniesiono o około 80 proc. wobec wcześniejszych danych, wzmacniając znaczenie projektu dla europejskiego rynku surowców krytycznych.

Spółka Rare Earths Norway, rozwijająca projekt Fensfeltet, podała, że chce rozpocząć produkcję pod koniec 2031 r. Rok później wydobycie neodymu i prazeodymu ma sięgnąć ok. 800 ton, czyli ok. 5 proc. obecnego popytu Unii Europejskiej na te surowce.

– Szybkie uruchomienie wydobycia w Fensfeltet może mieć znaczenie nie tylko dla Norwegii, lecz także dla naszych partnerów i sojuszników, którzy chcą ograniczyć zależność od Chin w dostępie do strategicznych surowców – dodała minister.

Metale ziem rzadkich są wykorzystywane m.in. w silnych magnesach stosowanych w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, robotach, smartfonach oraz systemach obronnych. Chiny kontrolują dziś większość globalnego wydobycia i przetwórstwa.

Wbrew swojej nazwie, metale ziem rzadkich nie są jednak szczególnie rzadko spotykane. Uruchomienie ich produkcji to jednak proces czasochłonny, a samo wydobycie ma poważne negatywne skutki dla środowiska.

Źródło: PAP, XYZ

Norweska minister handlu i przemysłu Cecilie Myrseth na zdjęciu z marca 2026 r. Fot. PAP/EPA/Olivier Hoslet
