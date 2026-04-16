Nieprawidłowości w warzywniakach. Wyniki kontroli IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych odkryła, że w 28,4 proc. sklepów sprzedających warzywa i owoce były nieprawidłowości. Najwięcej z nich dotyczyło oznakowań produktów.

Łącznie IJHARS sprawdziła 183 sprzedawców. Uchybienia wykryto u 52 z nich. Były to głównie braki oznaczeń klasy jakości czy braki informacji o kraju pochodzenia. W części przypadków sprzedawcy podawali nieprawdziwe kraje pochodzenia towarów. Podobne problemy były nie tylko na półkach, ale i w dokumentach transportowych. 4,2 proc. badanych partii nie spełniało wymagań formalnych.

Na szczęście problemy z jakością były minimalne. Jedynie 0,3 proc. świeżych owoców nie spełniało wymagań – partie te nie były wystarczająco świeże albo były zepsute.