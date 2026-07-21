Niespełna miesiąc od startu funduszu BGK. Zgłoszono już wnioski na blisko 2 mld zł

Do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wpłynęło już 26 wniosków na kwotę 1.977 mln zł, z czego 23 wnioski to wnioski dotyczące samorządów – poinformował na briefingu prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj. Nabór do FBiO został uruchomiony 6 lipca.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności został uruchomiony przez BGK na początku lipca. W niecały miesiąc złożono wnioski o wsparcie na blisko 2 mld zł. Fot. mat. pras. BGK

„Już dziś mamy złożonych 26 wniosków aplikujących o środki, na dokładnie 1 mld 977 mln zł, z tego większość, bo 23 wnioski dotyczą samorządów” – powiedział Czekaj.

W niedawnej rozmowie z PAP Mirosław Czekaj wskazał, że pod koniec trzeciego kwartału możliwe jest podpisanie pierwszych umów na pożyczki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

6 lipca uruchomiono nabór wniosków w części pożyczkowej Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), czyli instrumentu wspierającego, istotne dla bezpieczeństwa i odporności państwa, inwestycje firm oraz samorządów. Fundusz składa się z dwóch elementów – części pożyczkowej o wartości 16 mld zł oraz części inwestycji kapitałowych z budżetem ok. 7 mld zł.

FBiO jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), jego wartość to około 23 mld zł. Fundusz ma wspierać samorządowe inwestycje służące ochronie ludności, w infrastrukturę podwójnego zastosowania, a także cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania usług krytycznych oraz rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw, w tym sektora obronnego. Więcej na ten temat napisaliśmy w tym artykule.

Źródło: PAP