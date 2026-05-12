Niewiadów Polska Grupa Militarna rusza po kapitał na rozwój. Planuje emisję akcji

Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) chce pozyskać 200–220 mln zł z emisji akcji. Pieniądze zamierza przeznaczyć na rozwój, m.in. na wdrożenie nowych produktów i zwiększenie zdolności produkcyjnych.

NPGM to producent uzbrojenia i środków bojowych notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. W kwietniu spółka przeszła na rynek główny z NewConnect.

Na 8 czerwca 2026 r. zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy NPGM. Ma na nim zapaść decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jak podano w komunikacie, główny akcjonariusz NPGM (czyli podmiot należący do Elżbiety Lubińskiej) w pierwszej kolejności przeprowadzi sprzedaż ponad 12 mln istniejących akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Celem jest zapewnienie odpowiedniej płynności akcji oraz podniesienie atrakcyjności oferty.

Wszystkie pieniądze pozyskane w ten sposób będą przez głównego akcjonariusza w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji NPGM. Główny akcjonariusz zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną – podał Niewiadów.

„W praktyce oznacza to, że kapitał pozyskany od inwestorów trafi bezpośrednio do spółki i zostanie wykorzystany na realizację jej planów rozwojowych. Taka konstrukcja transakcji stanowi potwierdzenie zaangażowania głównego akcjonariusza w dalszy wzrost NPGM oraz dowodzi jego wsparcia dla strategii budowy silnego podmiotu w sektorze obronnym" – podała spółka.

Około 200–220 mln zł, które NPGM chce pozyskać w emisji, spółka planuje przeznaczyć na wdrożenie nowych produktów, zwiększenie zdolności produkcyjnych, inwestycje typu M&A, zakup gruntów, rozwój i modernizację posiadanej infrastruktury produkcyjnej oraz dodatkowe inicjatywy rozwojowe.

– Naszym celem nie jest jedynie realizacja kolejnych projektów, lecz budowa niezależnego lidera regionu, który realnie wzmocni bezpieczeństwo Polski i potencjał przemysłowy NATO. Pozyskany kapitał pozwoli nam przejść do fazy intensywnego skalowania mocy produkcyjnych, rozbudowy zaplecza B+R oraz zwiększenia samodzielności w łańcuchu dostaw. Łącząc te działania z konsolidacją infrastruktury, tworzymy prywatnego, narodowego czempiona sektora obronnego – komentuje prezes grupy Adam Januszko.

– W tym procesie obecność na GPW ma wymiar wykraczający poza finanse – oferujemy inwestorom unikalną ekspozycję na strategiczny sektor gospodarki, umożliwiając im współfinansowanie polskiej suwerenności technologicznej w transparentnej formule rynku publicznego. Już teraz, wchodząc w etap dynamicznego wzrostu, obserwujemy wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, co odbieramy jako potwierdzenie wiarygodności oraz kompetencji spółki – dodaje Adam Januszko.

