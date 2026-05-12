12.05.2026 09:59

Niewiadów Polska Grupa Militarna rusza po kapitał na rozwój. Planuje emisję akcji

Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) chce pozyskać 200–220 mln zł z emisji akcji. Pieniądze zamierza przeznaczyć na rozwój, m.in. na wdrożenie nowych produktów i zwiększenie zdolności produkcyjnych.

NPGM to producent uzbrojenia i środków bojowych notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. W kwietniu spółka przeszła na rynek główny z NewConnect.

Na 8 czerwca 2026 r. zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy NPGM. Ma na nim zapaść decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jak podano w komunikacie, główny akcjonariusz NPGM (czyli podmiot należący do Elżbiety Lubińskiej) w pierwszej kolejności przeprowadzi sprzedaż ponad 12 mln istniejących akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Celem jest zapewnienie odpowiedniej płynności akcji oraz podniesienie atrakcyjności oferty.

Wszystkie pieniądze pozyskane w ten sposób będą przez głównego akcjonariusza w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji NPGM. Główny akcjonariusz zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną – podał Niewiadów.

„W praktyce oznacza to, że kapitał pozyskany od inwestorów trafi bezpośrednio do spółki i zostanie wykorzystany na realizację jej planów rozwojowych. Taka konstrukcja transakcji stanowi potwierdzenie zaangażowania głównego akcjonariusza w dalszy wzrost NPGM oraz dowodzi jego wsparcia dla strategii budowy silnego podmiotu w sektorze obronnym" – podała spółka.

Około 200–220 mln zł, które NPGM chce pozyskać w emisji, spółka planuje przeznaczyć na wdrożenie nowych produktów, zwiększenie zdolności produkcyjnych, inwestycje typu M&A, zakup gruntów, rozwój i modernizację posiadanej infrastruktury produkcyjnej oraz dodatkowe inicjatywy rozwojowe.

– Naszym celem nie jest jedynie realizacja kolejnych projektów, lecz budowa niezależnego lidera regionu, który realnie wzmocni bezpieczeństwo Polski i potencjał przemysłowy NATO. Pozyskany kapitał pozwoli nam przejść do fazy intensywnego skalowania mocy produkcyjnych, rozbudowy zaplecza B+R oraz zwiększenia samodzielności w łańcuchu dostaw. Łącząc te działania z konsolidacją infrastruktury, tworzymy prywatnego, narodowego czempiona sektora obronnego – komentuje prezes grupy Adam Januszko.

– W tym procesie obecność na GPW ma wymiar wykraczający poza finanse – oferujemy inwestorom unikalną ekspozycję na strategiczny sektor gospodarki, umożliwiając im współfinansowanie polskiej suwerenności technologicznej w transparentnej formule rynku publicznego. Już teraz, wchodząc w etap dynamicznego wzrostu, obserwujemy wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, co odbieramy jako potwierdzenie wiarygodności oraz kompetencji spółki – dodaje Adam Januszko.

Niewiadów Polska Grupa Militarna planuje emisję akcji o wartości do 220 mln zł. Chce pozyskać pieniądze na rozwój. Na zdjęciu debiut spółki na głównym rynku GPW. Od lewej wiceprezes spółki Radomir Woźniak, wiceprezes Zygmunt Spychała oraz prezes Adam Januszko. Fot. A. Rejman/materiały prasowe
