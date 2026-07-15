Niewiadów PGM: chcemy współtworzyć polską ofertę do europejskiej tarczy antyrakietowej

Niewiadów Polska Grupa Militarna deklaruje gotowość do udziału w przygotowaniu polskiej oferty przemysłowej, która mogłaby otworzyć Polsce drogę do przystąpienia do europejskiej koalicji budującej tarczę przeciw rakietom balistycznym.

Grupa Niewiadów szykuje się do inwestycji w fabrykę amunicji 40 mm. Fot. Grupa Niewiadów

Spółka zapowiada gotowość do rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej, Agencją Uzbrojenia i Polską Grupą Zbrojeniową.

Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) poinformowała, że jest gotowa współtworzyć polski wkład do europejskiej tarczy antybalistycznej. Deklaracja pojawiła się po zapowiedzi premiera, że Polska może dołączyć do nowo utworzonej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej pod warunkiem przygotowania przez krajowy przemysł gotowej oferty dla partnerów europejskich.

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13 lipca w Paryżu dziewięć państw europejskich oraz Ukraina ogłosiły powstanie Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, której celem jest rozwój europejskich zdolności obrony przed rakietami balistycznymi. Polska nie znalazła się w gronie państw założycielskich, jednak koalicja pozostaje otwarta na nowych uczestników.

Prezes NPGM Adam Januszko zadeklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów z administracją państwową i spółkami Skarbu Państwa. Według spółki współpraca miałaby objąć Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Uzbrojenia oraz Polską Grupę Zbrojeniową, aby przygotować krajową ofertę umożliwiającą przystąpienie Polski do projektu.

Spółka wskazuje, że od 2022 roku realizuje program inwestycyjny związany z rozwojem produkcji dla przemysłu obronnego. Obejmuje on rozwój technologii stałych paliw rakietowych, produkcję zespołów base bleed (gazogeneratorów) zwiększających zasięg amunicji artyleryjskiej, opracowanie własnych głowic bojowych we współpracy z polskimi instytutami wojskowymi oraz budowę zaplecza do elaboracji i prefabrykacji materiałów wybuchowych.

NPGM poinformowała również o budowie fabryki amunicji kalibru 155 mm, która docelowo ma dysponować trzema liniami produkcyjnymi. Inwestycja obejmuje także własny ośrodek badawczo-rozwojowy, poligon badawczy oraz systemy zarządzania jakością zgodne z normami ISO 9001 i AQAP 2110.

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Spółka podkreśla, że uczestniczy już w projektach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja przemysłowe związane z sektorem obronnym. Według NPGM przygotowanie polskiej oferty powinno odbywać się wspólnie przez podmioty państwowe i prywatne.

Spółka zaznacza, że nie postrzega swojej propozycji jako konkurencji dla programów Wisła, Narew i Pilica+, lecz jako ich uzupełnienie. W ocenie firmy zaangażowanie sektora prywatnego może przyspieszyć przygotowanie krajowej oferty, ponieważ państwowy przemysł obronny jest obecnie skoncentrowany na realizacji prowadzonych programów modernizacji Sił Zbrojnych RP. Grupa zadeklarowała gotowość do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów roboczych i przedstawienia partnerom informacji o stanie realizowanych inwestycji.