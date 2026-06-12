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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 16:11

NIL: dotychczas 441 lekarzy spoza UE straciło prawo do wykonywania zawodu

Dotychczas z braku egzaminów językowych prawo do wykonywania zawodu zawieszono 441 lekarzom spoza UE. W Polsce jest łącznie 222 718 lekarzy z prawem wykonywania zawodu, z czego 3335 przypadków to prawa warunkowe – podała w piątek Naczelna Izba Lekarska.

Jak wskazano, najwięcej przypadków dotyczy Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu – 129. Ponadto NIL przypomniała, że utrata prawa wykonywania zawodu nie oznacza całkowitego odcięcia od zawodu lekarza. Lekarz spoza UE, który utracił takie prawo, może nostryfikować dyplom lub zdać lekarski egzamin weryfikacyjny.

Komunikat izby został opublikowany w odpowiedzi na weto prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o ustawę  o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczącą chorób zakaźnych, w której znajdywał się zapis wydłużający obowiązek przystąpienia i zdania egzaminu ze znajomości języka polskiego o dodatkowy rok. W ocenie prezydenta ta część regulacji była "brudną wrzutką" i budzi poważne wątpliwości związane z bezpieczeństwem pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło PAP, że nie chodziło o zniesienie obowiązku znajomości języka polskiego. Wymóg pozostawał w mocy. Projekt przewidywał wyłącznie wydłużenie terminu na dostarczenie formalnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka ze względu na ograniczoną dostępność egzaminów i procedur certyfikacyjnych.

– Są to osoby, które od kilku lat pracują w Polsce, komunikują się z pacjentami i często stanowią ważny element zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Brak wydłużenia terminu może skutkować utratą uprawnień przez część tych osób, a w konsekwencji pogorszeniem dostępności świadczeń dla pacjentów – zaznaczył resort.

Źródło: PAP, XYZ

UE pod presją w sprawie cen leków
Lekarze w Polsce
Dotychczas 441 lekarzy spoza UE straciło prawo do wykonywania zawodu z uwagi na niedostarczenie potwierdzenia zdania egzaminu ze znajomości języka polskiego. Fot. PAP/Artur Reszko
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