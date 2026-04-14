Novo Nordisk nawiązuje partnerstwo z OpenAI. Sztuczna inteligencja ma przyspieszyć prace nad nowymi lekami

Firma Novo Nordisk ogłosiła, że zawiera partnerstwo z OpenAI. Ma ono pozwolić koncernowi farmaceutycznemu szybciej testować pomysły czy przyspieszyć analizę danych.

– Są miliony ludzi, którzy zmagają się z otyłością i cukrzycą, którzy potrzebują nowych terapii. Wiemy, że wciąż są nieodkryte sposoby leczenia farmakologicznego, które mogą odmienić życie tych ludzi – tłumaczy szef Novo Nordisk Mike Doustdar. – Integracja AI z naszą codzienną pracą pozwoli nam na analizę danych na skalę, która była do tej pory niemożliwa. Pozwoli nam też jeszcze szybciej testować nasze hipotezy – dodał. – AI przebudowuje gałęzie przemysłu. Dlatego w naukach medycznych może pomóc ludziom żyć lepszym, dłuższym życiem – mówił z kolei szef OpenAI Sam Altman.

CNBC wyjaśnia, że producenci leków coraz chętniej sięgają po AI, by przyspieszyć procesy, które zajmują najwięcej czasu. O ile AI potrafi odkryć nowe terapie, to eksperci uważają, że największe zyski sztuczna inteligencja może przynieść w innych obszarach pracy nad lekami – choćby nad doborem pacjentów do grup testowych.

Novo Nordisk próbuje rozwiązań nie tylko od AI. Firma wykorzystuje też superkomputer Gefion od Nvidii, by przyspieszyć "odkrywanie nowych leków". Nvidia w zeszłym roku obiecywała bowiem stworzenie specjalnych modeli i agentów AI, które firma farmaceutyczna może użyć do pierwszych testów.

Novo Nordisk sięga po sztuczną inteligencję, bo walczy z amerykańskim koncernem Eli Lilly o udziały w rynku leków zwalczających otyłość. Uważa bowiem, że AI pozwoli firmie odskoczyć od rywala i szybciej wprowadzać na rynek bardziej zaawansowane lekarstwa