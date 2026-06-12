Nowa funkcja mObywatela. Pismo z urzędu trafi wprost do aplikacji

Elektroniczne doręczenia korespondencji urzędowej dostępne w systemie e-Doręczeń będą teraz dostępne w aplikacji mObywatel. Dlatego jej użytkownicy mogą zapomnieć np. o tradycyjnym awizo, będą je otrzymywali na smartfona – poinformował resort cyfryzacji.

„Skrzynka osobista w aplikacji mObywatel umożliwi łatwy i wygodny dostęp do korespondencji urzędowej. Odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości w ramach e-Doręczeń – to nowość udostępniona właśnie w mObywatelu” – poinformował w piątek resort.

Cytowany w komunikacie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że to kolejny milowy krok w budowaniu nowoczesnego, cyfrowego państwa. „Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności” – powiedział.

e-Doręczenia w mObywatelu. Na co mogą liczyć użytkownicy?

Resort wyjaśnił, że skrzynka osobista w mObywatelu to oficjalna skrzynka do formalnej korespondencji z instytucjami państwowymi, urzędami, firmami i innymi podmiotami. Skorzystają z niej zarówno osoby z adresem do e-Doręczeń, jak i użytkownicy skrzynki ePUAP. Pozwala obsługiwać oba rodzaje oficjalnych adresów i wygodnie zarządzać korespondencją na swoim smartfonie.

Rozwiązanie pozwala bezpośrednio w aplikacji mObywatel na odbieranie i przekazywanie dalej otrzymanej korespondencji, tworzenie odpowiedzi i własnych wiadomości wraz z załącznikami. Użytkownik może też monitorować terminy, sprawdzać, kiedy zostaną one uznane za doręczone oraz odbierać urzędowe potwierdzenia doręczenia.

Zapewnił, że skrzynka osobista zapewnia bezpieczeństwo i pewność cyfrowych rozwiązań, jest zintegrowana z systemami państwowymi, a dane pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów, w tym z Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) i systemów Poczty Polskiej.

„Dzięki temu skrzynka zapewnia zgodność z państwowymi rejestrami nadawców i odbiorców oraz bezpieczeństwo korespondencji” – zapewnił resort. Nowość dostępna jest dla pełnoletnich użytkowników mObywatela, którzy mają dodany w aplikacji mDowód.

Obecnie obowiązek korzystania z e-Doręczeń obejmuje przede wszystkim podmioty publiczne, instytucje i wiele grup przedsiębiorców, a od początku 2026 r. do założenia skrzynki zachęcani są również obywatele, ale nieobowiązkowo. Usługa dostępna jest od wersji 4.84.0 aplikacji mObywatel i wdrażana stopniowo. Wszystkim użytkownikom zostanie udostępniona do końca czerwca 2026 r.

Źródło: PAP, XYZ